Две тысячи евро на руки: требования людей к зарплате резко возросли

Год назад желаемая зарплата работников составляла 1 700 евро.

Это медианный показатель. Половина работников стремится к нетто-зарплате в размере от 1 500 до 2 500 евро. Десятая часть работников довольна зарплатой ниже 1 200 и столько же - зарплатой выше 3 000 евро.

Это означает, что зарплатные ожидания людей превышают их реальную зарплату на 500 евро.

Опрос также показал, что при смене работы люди ожидают зарплату на 100 евро выше, чем на их нынешней работе, и это ожидание увеличилось во всех профессиональных группах.

Зарплатные ожидания безработных увеличились

Зарплатные ожидания безработных также увеличились. Если прошлой весной ищущие работу люди хотели зарабатывать 1 300 евро (медиана), то этой весной они хотят зарабатывать 1 500 евро, что на 200 евро или 15,4% больше.

Агентство по исследованию зарплат отметило, что во время кризиса в сфере здравоохранения неуверенность работников на рынке труда возросла, а ожидания по зарплате росли не так быстро. «Однако с весны прошлого года мы наблюдаем довольно быстрый рост зарплатных ожиданий работников», - подтверждается в сообщении.

С одной стороны, на зарплатные ожидания влияет рост заработной платы - более половины респондентов за год увидели рост своей базовой зарплаты, что поддерживает удовлетворенность ею, но также повышает зарплатные ожидания.

По сравнению с прошлым годом, доля работников, у которых дела идут плохо, увеличилась, а доля тех, у кого хорошо, - уменьшилась.