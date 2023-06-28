Оператор связи предупреждает: участились мошеннические звонки и сообщения клиентам

Как сообщила специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Палтс, продолжает поступать информация о звонках мошенников якобы от имени Tele2: «Злоумышленники представляются работниками Tele2 и говорят, что хотели бы уточнить данные: о приостановке номера, попытке входа в Самообслуживание на основании другого номера или об ином подобном обстоятельстве. Иногда они предлагают клиентам зайти в Самообслуживание на основании пароля или PIN-кодов, либо скачать неизвестное приложение, в которое, скорее всего, уже установили шпионскую программу».

Мошенники также крадут телефонные номера и звонят с них клиентам Tele2. Если перезвонить на такой номер, то ответит его действительный владелец, который даже не подозревает, что номер украден. «Число подобных мошенничеств растет с каждой неделей. До сих пор звонки и сообщения поступали на русском языке, однако призываем к бдительности всех клиентов. Tele2 подобными звонками никого беспокоить не будет и уж тем более не станет просить зайти в Самообслуживание на основании временного пароля или каким-либо иным способом», - предостерегает Трийн Палтс.