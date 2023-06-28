«Манчестер Сити» приобрел звездного футболиста – раньше он играл за «Челси»

29-летний футболист подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила порядка 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Ковачич был лидером «Челси» и провел в клубе пять сезонов, за которые сыграл 221 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 15 ассистов. Хавбек выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.