«Манчестер Сити» приобрел звездного футболиста – раньше он играл за «Челси»

«Манчестер Сити» оформил трансфер полузащитника лондонского «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачича, передает zn.ua со ссылкой на официальный сайт клуба.
29-летний футболист подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила порядка 35 миллионов евро с учетом бонусов.
Ковачич был лидером «Челси» и провел в клубе пять сезонов, за которые сыграл 221 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 15 ассистов. Хавбек выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.