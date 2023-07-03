Ветеран адвокатуры Моника Мяги: самое ужасное в СМИ, что слово могут дать любому ретивому дураку

В молодости Моника была государственным обвинителем, позже стала адвокатом и остается им сегодня. Как адвокату, Мяги пришлось защищать весьма одиозных персон, поэтому на вопросы о клиентах и их делах она реагирует с эдаким черным юмором. Адвокатская тайна остается тайной и через много лет. Общаться со СМИ Мяги не стремится, но Rus.Postimees получил согласие на этот разговор о праве, справедливости, преступлениях и наказаниях с позиции огромного жизненного и профессионального опыта нашей собеседницы.