Моника Мяги – юрист с самым большим профессиональным опытом в Эстонии: правом она занимается уже 70 лет. Она сказала однажды в интервью, что на ее похороны придет очень много известных и влиятельных людей. Они придут не проститься, а убедиться, что она действительно умерла и унесла в могилу их секреты.
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Ветеран адвокатуры Моника Мяги: самое ужасное в СМИ, что слово могут дать любому ретивому дураку
Эксклюзивное интервью
В молодости Моника была государственным обвинителем, позже стала адвокатом и остается им сегодня. Как адвокату, Мяги пришлось защищать весьма одиозных персон, поэтому на вопросы о клиентах и их делах она реагирует с эдаким черным юмором. Адвокатская тайна остается тайной и через много лет. Общаться со СМИ Мяги не стремится, но Rus.Postimees получил согласие на этот разговор о праве, справедливости, преступлениях и наказаниях с позиции огромного жизненного и профессионального опыта нашей собеседницы.