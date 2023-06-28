Шведская полиция разрешила сжечь Коран перед мечетью

В письменном решении полиция заявила, что риски безопасности, связанные с сожжением, не настолько велики, чтобы оправдать отказ в удовлетворении заявки в соответствии с действующим законодательством.

Две недели назад Апелляционный суд Швеции отклонил решение полиции о запрете двух демонстраций в Стокгольме, включавших сожжение Корана.

Тогда полиция обосновала это решение угрозой безопасности, поскольку сожжение священной книги мусульман перед посольством Турции в Стокгольме в январе привело к многонедельным протестам, бойкоту шведских товаров и приостановке членства Швеции в НАТО из-за недовольства Анкары.

Это сильно задело Турцию, которая до сих пор отказывается ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Заявка на проведение акции протеста, разрешение по которой было выдано в среду, была подана тем же человеком, чья предыдущая заявка была отклонена.

«Я хочу протестовать перед соборной мечетью в Стокгольме и хочу выразить свое мнение о Коране. Я разорву Коран на куски и сожгу его», - говорится в заявлении 37-летнего Салвана Момики.