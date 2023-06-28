Видео ⟩ Бельгийская чемпионка по толканию ядра спасла команду от дисквалификации очень необычным для себя способом

Например, одним из очень грустных и демотивирующих спортсменов факторов стало практически полное отсутствие на трибунах зрителей. Спортсмены вынуждены соревноваться, по сути, для себя, а ведь для них крайне важна поддержка.

Поддержка важна и внутри команды. Так, на днях Джолиен Бумкво, бельгийская чемпионка по толканию ядра и метанию молота, вышла на беговую дорожку, чтобы спасти свою сборную от дисквалификации.

Девушке, которая никогда не занималась бегом, предстояло преодолеть 100-метровку с барьерами. Все из-за того, что легкоатлетка, которая должна была выйти на старт, получила травму.

Надо сказать, что Джолиен Бумкво с честью вышла из непривычной ситуации – она хоть и не показала блестящих результатов, но прошла трассу, не уронив ни одного барьера!