В Польше продолжаются европейские игры, в которых достаточно успешно принимает участие и наша сборная. Но, как это бывает, соревнования не обходятся без неприятностей и казусов.
Видео ⟩ Бельгийская чемпионка по толканию ядра спасла команду от дисквалификации очень необычным для себя способом
Например, одним из очень грустных и демотивирующих спортсменов факторов стало практически полное отсутствие на трибунах зрителей. Спортсмены вынуждены соревноваться, по сути, для себя, а ведь для них крайне важна поддержка.
Поддержка важна и внутри команды. Так, на днях Джолиен Бумкво, бельгийская чемпионка по толканию ядра и метанию молота, вышла на беговую дорожку, чтобы спасти свою сборную от дисквалификации.
Девушке, которая никогда не занималась бегом, предстояло преодолеть 100-метровку с барьерами. Все из-за того, что легкоатлетка, которая должна была выйти на старт, получила травму.
Надо сказать, что Джолиен Бумкво с честью вышла из непривычной ситуации – она хоть и не показала блестящих результатов, но прошла трассу, не уронив ни одного барьера!
Бельгийская спортсменка, которая никогда не занималась бегом, вышла на 100-метровый забег с барьерами, чтобы спасти свою команду от дисквалификации. Это произошло из-за того, что девушка, которая должна была участвовать в забеге, получила травму.— The Insider (@the_ins_ru) June 27, 2023
В итоге Джолиен Бумкво —… pic.twitter.com/Iu0u0qTqhy