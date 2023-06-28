Украина обвиняет местного жителя в организации ракетного обстрела Краматорска

По данным украинской полиции, среди погибших было трое детей, а 61 человек получил ранения.

В результате нападения были повреждены 18 многоэтажных зданий, 65 жилых домов, пять школ, два детских сада, торговый центр, административное здание и спортивный зал, сообщил Павел Крыленко, губернатор области.

Официальные лица сначала заявили, что Краматорск был атакован зенитно-ракетным комплексом С-300, но позже полиция уточнила, что это были баллистические ракеты малой дальности «Искандер».

Краматорск - прифронтовой город, где расположен областной штаб Вооруженных сил Украины.

Солдаты, журналисты, сотрудники гуманитарных организаций и местные жители любили посещать знаменитую пиццерию.

По данным Службы безопасности Украины, человек, подозреваемый в содействии нападению на ресторан, является сотрудником местной газоснабжающей компании.