Украина обвиняет местного жителя в организации ракетного обстрела Краматорска

Украинские власти сегодня задержали мужчину, обвиняемого в том, что он помог организовать российский ракетный обстрел популярной пиццерии в Краматорске на востоке страны, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек.
По данным украинской полиции, среди погибших было трое детей, а 61 человек получил ранения.
В результате нападения были повреждены 18 многоэтажных зданий, 65 жилых домов, пять школ, два детских сада, торговый центр, административное здание и спортивный зал, сообщил Павел Крыленко, губернатор области.
Официальные лица сначала заявили, что Краматорск был атакован зенитно-ракетным комплексом С-300, но позже полиция уточнила, что это были баллистические ракеты малой дальности «Искандер».
Краматорск - прифронтовой город, где расположен областной штаб Вооруженных сил Украины.
Солдаты, журналисты, сотрудники гуманитарных организаций и местные жители любили посещать знаменитую пиццерию.
По данным Службы безопасности Украины, человек, подозреваемый в содействии нападению на ресторан, является сотрудником местной газоснабжающей компании.
Он снимал ресторан для россиян и сообщил им о его популярности, написала служба безопасности в Telegram.