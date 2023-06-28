Таллиннские дни моря предложат насыщенную программу

Сегодня была объявлена программа крупнейшего в Эстонии морского праздника для всей семьи – Таллиннских дней моря. С 14 по 16 июля в трех столичных портах – круизной зоне Старого порта, Летной гавани и портовом городке Ноблесснер – пройдут разнообразные тематические мероприятия.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, в этом году программа морского праздника будет еще более разнообразной, нежели в прошлые годы, поскольку особое внимание будет уделено различной деятельности на море, также в программе множество спортивных мероприятий.
«Традиция проведения Дней моря позволила сделать море более доступным для горожан, сейчас мы можем еще больше развивать морскую часть программы. В Таллиннском заливе состоятся морской парад, регата, концерты, можно будет понаблюдать за очисткой морского дна дайверами и за спортивными соревнованиями», - добавил Оя.
Таллиннские дни моря являются многолетней традицией и радуют горожан разнообразной программой. В этом году темой праздника станет «Море есть, море останется», фокус будет сделан на народной музыке и морском фольклоре, чтобы отдать дань уважения легендарной народной певице Кихну Вирве. В Дни моря впервые пройдут спортивные мероприятия и детская программа. В столичные порты зайдут корабли, которые можно будет осмотреть или совершить на них морскую прогулку, между портами будет курсировать морское такси, выступят известные эстонские артисты, в портах пройдет насыщенная программа.
Таллинн-город музыки ЮНЕСКО в рамках Дней моря предлагает особенную музыкальную программу. Состоится концерт в честь музыкального наследия Кихну Вирве, выступят ансамбли Kukerpillid, Untsakad, семейный ансамбль Järsumäe и другие. В портах также состоятся выступления Gameboy Tetris & Friends, Clicherik & Mäxi и Villemdrillem, Лийз Лемсалу, ансамбля «Пыхья-Таллинн», Юри Потсмана, Elephants from Neptune, Инес, Софии Рубиной, Terminaator, Metsatöll, Эллип, Ингер, Minimal Wind, Таллиннского полицейского оркестра и др.
Таллинн в 2023 году носит титул Зеленой столицы Европы, поэтому особое внимание будет уделяться вопросам экологии. В этом году на фестивале будет использоваться только многоразовая посуда. Посвященная экологии программа включает также очистку от мусора дна акватории Ноблесснер дайверами.
В портовом городке Ноблесснер гости смогут увидеть прошедший основательную реновацию участок променада и скульптуру на морскую тематику. Скульптура «Винт Лесснера» - настоящий гребной винт корабля, изготовленный из бронзы на заводе Alstom Power Elblag, который нельзя увидеть нигде в общественном пространстве в Эстонии и ближайших государствах. Винт диаметром 7,5 м и массой 33 тонны символизирует период продолжительностью 106 лет, когда в районе Ноблесснер продолжалась деятельность судостроительного предприятия.
В рамках Года физической активности для гостей подготовлены спортивные мероприятия – в Пирита состоится соревнование по плаванию на открытой воде, в Летной гавани – игры Ghetto Games. Кроме того, в Летной гавани можно будет испытать свои силы в мини-ориентировании.
Для детей подготовлена специальная программа: на протяжении трех дней в столичных портах ребят ждут веселые занятия. Например, состоится ежегодный детский забег Premia, за которым будет следить Мусорный волк, выступит детский ансамбль Laulupesa, коллективы OmaTsirkus и Kolm Põrsakest.
Традиция проведения Таллиннских дней моря зародилась в 2008 году, тогда впервые объединились город Таллинн, предприятие Tallinna Sadam, Эстонский морской музей и Эстонский союз исторических кораблей, чтобы горожане могли провести время у моря.
С программой Таллиннских дней моря можно ознакомиться здесь.