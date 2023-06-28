Таллиннские дни моря предложат насыщенную программу

Таллинн в 2023 году носит титул Зеленой столицы Европы, поэтому особое внимание будет уделяться вопросам экологии. В этом году на фестивале будет использоваться только многоразовая посуда. Посвященная экологии программа включает также очистку от мусора дна акватории Ноблесснер дайверами.

В портовом городке Ноблесснер гости смогут увидеть прошедший основательную реновацию участок променада и скульптуру на морскую тематику. Скульптура «Винт Лесснера» - настоящий гребной винт корабля, изготовленный из бронзы на заводе Alstom Power Elblag, который нельзя увидеть нигде в общественном пространстве в Эстонии и ближайших государствах. Винт диаметром 7,5 м и массой 33 тонны символизирует период продолжительностью 106 лет, когда в районе Ноблесснер продолжалась деятельность судостроительного предприятия.

В рамках Года физической активности для гостей подготовлены спортивные мероприятия – в Пирита состоится соревнование по плаванию на открытой воде, в Летной гавани – игры Ghetto Games. Кроме того, в Летной гавани можно будет испытать свои силы в мини-ориентировании.

Для детей подготовлена специальная программа: на протяжении трех дней в столичных портах ребят ждут веселые занятия. Например, состоится ежегодный детский забег Premia, за которым будет следить Мусорный волк, выступит детский ансамбль Laulupesa, коллективы OmaTsirkus и Kolm Põrsakest.

Традиция проведения Таллиннских дней моря зародилась в 2008 году, тогда впервые объединились город Таллинн, предприятие Tallinna Sadam, Эстонский морской музей и Эстонский союз исторических кораблей, чтобы горожане могли провести время у моря.