Редкое предложение: с молотка уходит здание волостной управы

Это двухэтажное здание с двускатной крышей и верандой. В здании долгое время размещалась волостная управа.

Реконструкция здания началась в конце 1990-х и закончилась в начале 2000-х. В ходе капитального ремонта была заменена крыша, отчищены и обновлены окна и двери, а также покрашен фасад. Внутренние помещения капитально отремонтированы, в том числе реновированы полы и частично изменена планировка.

В дополнение к основному зданию также в продаже одноэтажная надворная постройка. В Регистре строений год ввода этого здания в эксплуатацию отсутствует, предполагается, что оно было построено в конце 1990-х годов. В одном конце здания находится сарай, в другом - терраса, а посередине - просторное пространство под крышей. Общее состояние несущих конструкций здания хорошее.