ФОТО ⟩ Огонь уничтожил заброшенную постройку

Сегодня днем спасатели получили вызов на пожар в городе Валга. Огнем был охвачен заброшенный сарай на углу улиц Э. Энно и Ю. Куперьянова.
В 13:18 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Э.Энно. На момент прибытия спасателей сарай с крышей из шифера был полностью охвачен пламенем. К 13:35 пожар удалось локализовать, но работы по тушению продолжились и после этого. Пожар потушили спасатели из Валга.
Известно, что это сарай, принадлежащий заброшенному многоквартирному дому. Причина возгорания на данный момент неизвестна.