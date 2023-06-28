ФОТО ⟩ Огонь уничтожил заброшенную постройку

В 13:18 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Э.Энно. На момент прибытия спасателей сарай с крышей из шифера был полностью охвачен пламенем. К 13:35 пожар удалось локализовать, но работы по тушению продолжились и после этого. Пожар потушили спасатели из Валга.