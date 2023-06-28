Утвержденное неделю назад правительство Финляндии потряс первый скандал. Министр экономического развития Вильгельм Юннила 28 июня 2023 года едва не лишился своего поста после обвинений в неонацизме.
«Осуждаю Холокост». Финский парламент отклонил вотум недоверия министру экономики за нацистские высказывания
41-летний новый министр экономического развития Финляндии, представитель правой партии «Истинные финны» Вильгельм Юннила смог преодолеть вотум недоверия, который был ему вынесен за связи с неонацистами и нацистские высказывания. За отставку политика в среду проголосовали 86 депутатов финского парламента. Против – 95. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
«Очень необычно, что представители правящей партии не голосовали за доверие министру», - отмечает издание.
Отставка Юннилы была бы неминуемой, если бы на заседание пришло больше представителей оппозиции, которые поддержали вотум недоверия. Для лишения министра полномочий не хватило всего десяти голосов, а голосование проигнорировали сразу 12 представителей оппозиции, уточняют журналисты. Среди оппозиционеров, которые, вопреки правилам, не предупредили о прогуле заранее, оказалась и бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Helsingin Sanomat сообщает, что, вопреки традициям солидарной защиты коллег членами кабинета министров, во время процедур по рассмотрению вотума недоверия многие представители правящей партии проголосовали за отставку Юннилы.
Скандал, связанный с нацистскими высказываниями министра экономического развития, разгорелся в финских соцсетях сразу после утверждения нового состава правительства из-за неоднократных высказываний нацистского содержания, которые в прошлом себе позволял новый министр, а также из-за его участия в различных мероприятиях, связанных с ультраправыми организациями.
После этого в Facebook министра появилась запись с извинениями.
«На протяжении многих лет я вел себя так, что сейчас, оглядываясь назад, это кажется глупым и ребяческим. Я поступал неправильно и приношу свои извинения», - было сказано в посте, который в настоящее время удален со страницы Вильгельма Юннилы.
22 июня политик сделал еще одно заявление, утверждая, что он осуждает Холокост.
«Я хотел бы добавить к своим предыдущим заявлениям. Надеюсь, всем ясно, что я решительно и абсолютно осуждаю Холокост, антисемитизм и все антисемитские действия», - написал министр в Twitter.
Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti.— Vilhelm Junnila (@vilhelmjunnila) June 22, 2023
I condemn holocaust, antisemitism and all antisemitic acts completely.
Премьер министр Финляндии Петтери Орпо после голосования за вотум недоверия своему подчиненному заявил журналистам, что провел с Юннилой «серьезную беседу».
«Пусть это будет для него серьезным предупреждением о том, что можно делать, а что нельзя. Думаю, теперь ему все ясно», - сказал финский премьер.
По данным СМИ, Вильгельм Юннила в 2019 году публично шутил о том, что его 88-й номер в предвыборных списках не случаен, так как отсылает к неонацистской символике, где этим сочетанием цифр маскируется приветствие Heil Hitler (H – восьмая группа латинского алфавита). В том же году он участвовал в митинге Альянса националистов в городе Турку. Оппозиционеры из числа зеленых и социалистов утверждали, что министр в своей предвыборной рекламе в прошлом обыгрывал темы превосходства представителей европеоидной расы и Адольфа Гитлера.