«Осуждаю Холокост». Финский парламент отклонил вотум недоверия министру экономики за нацистские высказывания

41-летний новый министр экономического развития Финляндии, представитель правой партии «Истинные финны» Вильгельм Юннила смог преодолеть вотум недоверия, который был ему вынесен за связи с неонацистами и нацистские высказывания. За отставку политика в среду проголосовали 86 депутатов финского парламента. Против – 95. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Очень необычно, что представители правящей партии не голосовали за доверие министру», - отмечает издание.

Отставка Юннилы была бы неминуемой, если бы на заседание пришло больше представителей оппозиции, которые поддержали вотум недоверия. Для лишения министра полномочий не хватило всего десяти голосов, а голосование проигнорировали сразу 12 представителей оппозиции, уточняют журналисты. Среди оппозиционеров, которые, вопреки правилам, не предупредили о прогуле заранее, оказалась и бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Helsingin Sanomat сообщает, что, вопреки традициям солидарной защиты коллег членами кабинета министров, во время процедур по рассмотрению вотума недоверия многие представители правящей партии проголосовали за отставку Юннилы.

Скандал, связанный с нацистскими высказываниями министра экономического развития, разгорелся в финских соцсетях сразу после утверждения нового состава правительства из-за неоднократных высказываний нацистского содержания, которые в прошлом себе позволял новый министр, а также из-за его участия в различных мероприятиях, связанных с ультраправыми организациями.

После этого в Facebook министра появилась запись с извинениями.