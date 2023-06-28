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В Нарве началось строительство завода постоянных магнитов

Rus.Postimees
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Фото: Neo Performance Materials

Neo Performance Materials, головная компания фирмы NPM Silmet, занимающейся в Силламяэ редкими и редкоземельными металлами, начала сегодня в Нарве строительство нового завода постоянных магнитов.

Общий объем инвестиций в первый этап завода, на котором будут производиться магниты, используемые в электродвигателях и ветряных турбинах, необходимых для осуществления зеленой революции, составляет сто миллионов евро, из которых 18,7 млн ​​евро поступят из фонда справедливого перехода Европейского союза.

По словам исполнительного директора Neo Константина Караяннопулоса, начало строительства в Нарве свидетельствует о том, что в планах Neo открыть к 2025 году в Эстонии уникальный для Европы вертикально интегрированный завод по производству редкоземельных металлов все идет по графику. На первом этапе новый завод создаст в Ида-Вирумаа около 400 рабочих мест. Завод магнитов, который в качестве сырья будет использовать в основном редкоземельные металлы, получаемые от Silmet, начнет, согласно планам, работать в начале 2025 года.

«Новые производственные мощности Neo Magnequench в Нарве помогут Европе приблизиться к достижению поставленных целей по сокращению выбросов парниковых газов и противостоянию изменению климата. Наши переговоры с клиентами, использующими магниты, показывают, что спрос намного выше, чем первоначально запланированный для первого этапа завода Neo объем выпуска – 2000 тонн магнитных блоков в год, – что станет основанием для вероятного расширения в будущем. На самом деле, я буду удивлен, если Neo Magnequench не достигнет производительности второго этапа – более 5000 тонн в год – всего за пару лет. Общий объем инвестиций может возрасти примерно до 250 миллионов евро, и нам, возможно, потребуется расширить нашу штат почти до 1000 человек», - сказал Константин Караяннопулос.

Строительство нового завода является первым шагом в рамках большого плана развития в Эстонии центра компетенций в области редких и редкоземельных металлов в интересах всей Европы. Neo Performance Materials уже выбрала Эстонию для размещения в Европе своей производственной и научно-исследовательской базы, обеспечивающей стратегические направления роста. Кроме того, новый завод поможет переходу Европы к экономике без углеродных выбросов.

Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Neo Performance Materials (TSX:NEO) в ноябре прошлого года, в рамках программы Европейского фонда справедливого перехода (JTF), получила от правительства Эстонии грант в размере 18,7 млн евро, который должен помочь покрыть расходы на строительство современного завода по производству спеченных редкоземельных постоянных магнитов в Эстонии.

Грант Neo был первым во всей Европе решением о финансировании предприятия, занимающегося критически важными материалами, в рамках программы справедливого перехода. Редкоземельные магниты являются ключевым компонентом технологий для возобновляемых источников энергии, электромобилей, носителей данных, бытовой электроники, медицинского оборудования и роботики. В силу необходимости перехода к углеродно-нейтральной экономике, можно прогнозировать высокий спрос на такие магниты

Сегодня Европейскому союзу не хватает надежной и устойчивой цепочки поставок для обеспечения редкоземельными магнитами европейских и североамериканских производителей запчастей для двигателей электромобилей и ветряных турбин. Благодаря своему новому заводу, Neo Performance Materials создает в Европе новые уникальные возможности, и тем самым укрепляет цепочки поставок, а также экономику всего континента.

После ввода в эксплуатацию нового завода по производству магнитов, компания Neo сможет предлагать своим клиентам в Европе и Северной Америке беспрецедентные возможности стратегии Magnets-to-Mine. Первый этап запланированного завода Neo рассчитан на производство примерно 2000 тонн блоков спечённых постоянных магнитов из редкоземельных элементов в год. Neo планирует интегрировать переработку в свою деятельность, чтобы максимизировать на заводе возможности экономики замкнутого цикла.

Ожидается, что выделенные магнитные оксиды редкоземельных металлов, предназначенные для производства мощных магнитов, будут поставляться действующим в Силламяэ предприятием Neo, выпускающем редкоземельные и редкие металлы. Сейчас это предприятие является единственным в Европе заводом по выделению редкоземельных элементов в промышленных масштабах.

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