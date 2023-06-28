В Нарве началось строительство завода постоянных магнитов

Neo Performance Materials, головная компания фирмы NPM Silmet, занимающейся в Силламяэ редкими и редкоземельными металлами, начала сегодня в Нарве строительство нового завода постоянных магнитов.
Общий объем инвестиций в первый этап завода, на котором будут производиться магниты, используемые в электродвигателях и ветряных турбинах, необходимых для осуществления зеленой революции, составляет сто миллионов евро, из которых 18,7 млн евро поступят из фонда справедливого перехода Европейского союза.
По словам исполнительного директора Neo Константина Караяннопулоса, начало строительства в Нарве свидетельствует о том, что в планах Neo открыть к 2025 году в Эстонии уникальный для Европы вертикально интегрированный завод по производству редкоземельных металлов все идет по графику. На первом этапе новый завод создаст в Ида-Вирумаа около 400 рабочих мест. Завод магнитов, который в качестве сырья будет использовать в основном редкоземельные металлы, получаемые от Silmet, начнет, согласно планам, работать в начале 2025 года.
«Новые производственные мощности Neo Magnequench в Нарве помогут Европе приблизиться к достижению поставленных целей по сокращению выбросов парниковых газов и противостоянию изменению климата. Наши переговоры с клиентами, использующими магниты, показывают, что спрос намного выше, чем первоначально запланированный для первого этапа завода Neo объем выпуска – 2000 тонн магнитных блоков в год, – что станет основанием для вероятного расширения в будущем. На самом деле, я буду удивлен, если Neo Magnequench не достигнет производительности второго этапа – более 5000 тонн в год – всего за пару лет. Общий объем инвестиций может возрасти примерно до 250 миллионов евро, и нам, возможно, потребуется расширить нашу штат почти до 1000 человек», - сказал Константин Караяннопулос.
Строительство нового завода является первым шагом в рамках большого плана развития в Эстонии центра компетенций в области редких и редкоземельных металлов в интересах всей Европы. Neo Performance Materials уже выбрала Эстонию для размещения в Европе своей производственной и научно-исследовательской базы, обеспечивающей стратегические направления роста. Кроме того, новый завод поможет переходу Европы к экономике без углеродных выбросов.
Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Neo Performance Materials (TSX:NEO) в ноябре прошлого года, в рамках программы Европейского фонда справедливого перехода (JTF), получила от правительства Эстонии грант в размере 18,7 млн евро, который должен помочь покрыть расходы на строительство современного завода по производству спеченных редкоземельных постоянных магнитов в Эстонии.
Грант Neo был первым во всей Европе решением о финансировании предприятия, занимающегося критически важными материалами, в рамках программы справедливого перехода. Редкоземельные магниты являются ключевым компонентом технологий для возобновляемых источников энергии, электромобилей, носителей данных, бытовой электроники, медицинского оборудования и роботики. В силу необходимости перехода к углеродно-нейтральной экономике, можно прогнозировать высокий спрос на такие магниты
Сегодня Европейскому союзу не хватает надежной и устойчивой цепочки поставок для обеспечения редкоземельными магнитами европейских и североамериканских производителей запчастей для двигателей электромобилей и ветряных турбин. Благодаря своему новому заводу, Neo Performance Materials создает в Европе новые уникальные возможности, и тем самым укрепляет цепочки поставок, а также экономику всего континента.
После ввода в эксплуатацию нового завода по производству магнитов, компания Neo сможет предлагать своим клиентам в Европе и Северной Америке беспрецедентные возможности стратегии Magnets-to-Mine. Первый этап запланированного завода Neo рассчитан на производство примерно 2000 тонн блоков спечённых постоянных магнитов из редкоземельных элементов в год. Neo планирует интегрировать переработку в свою деятельность, чтобы максимизировать на заводе возможности экономики замкнутого цикла.
Ожидается, что выделенные магнитные оксиды редкоземельных металлов, предназначенные для производства мощных магнитов, будут поставляться действующим в Силламяэ предприятием Neo, выпускающем редкоземельные и редкие металлы. Сейчас это предприятие является единственным в Европе заводом по выделению редкоземельных элементов в промышленных масштабах.