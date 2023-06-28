В Нарве началось строительство завода постоянных магнитов

Строительство нового завода является первым шагом в рамках большого плана развития в Эстонии центра компетенций в области редких и редкоземельных металлов в интересах всей Европы. Neo Performance Materials уже выбрала Эстонию для размещения в Европе своей производственной и научно-исследовательской базы, обеспечивающей стратегические направления роста. Кроме того, новый завод поможет переходу Европы к экономике без углеродных выбросов.

Котирующаяся на фондовой бирже Торонто компания Neo Performance Materials (TSX:NEO) в ноябре прошлого года, в рамках программы Европейского фонда справедливого перехода (JTF), получила от правительства Эстонии грант в размере 18,7 млн евро, который должен помочь покрыть расходы на строительство современного завода по производству спеченных редкоземельных постоянных магнитов в Эстонии.

Грант Neo был первым во всей Европе решением о финансировании предприятия, занимающегося критически важными материалами, в рамках программы справедливого перехода. Редкоземельные магниты являются ключевым компонентом технологий для возобновляемых источников энергии, электромобилей, носителей данных, бытовой электроники, медицинского оборудования и роботики. В силу необходимости перехода к углеродно-нейтральной экономике, можно прогнозировать высокий спрос на такие магниты

Сегодня Европейскому союзу не хватает надежной и устойчивой цепочки поставок для обеспечения редкоземельными магнитами европейских и североамериканских производителей запчастей для двигателей электромобилей и ветряных турбин. Благодаря своему новому заводу, Neo Performance Materials создает в Европе новые уникальные возможности, и тем самым укрепляет цепочки поставок, а также экономику всего континента.

После ввода в эксплуатацию нового завода по производству магнитов, компания Neo сможет предлагать своим клиентам в Европе и Северной Америке беспрецедентные возможности стратегии Magnets-to-Mine. Первый этап запланированного завода Neo рассчитан на производство примерно 2000 тонн блоков спечённых постоянных магнитов из редкоземельных элементов в год. Neo планирует интегрировать переработку в свою деятельность, чтобы максимизировать на заводе возможности экономики замкнутого цикла.