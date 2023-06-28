Пять рекомендаций для передвижения по Таллинну во время Праздника песни и танца

4. Возможности парковки будут весьма ограничены

«В связи с масштабными дорожными работами в Таллинне в этом году будет сложно парковать автомобили во время Праздника, поэтому, если есть такая возможность, то определенно стоит подумать о других видах транспорта, чтобы добраться на Праздник», – советует Вилль гостям торжества.

Например, во время Праздника танца в районе Центрального стадиона «Калев» не будет организованной парковки, а улица Юхкентали также будет закрыта для обычного движения транспорта. Также вокруг Певческого поля не будет парковки и к тому же несколько улиц в районе Певческого поля будут перекрыты во время концерта. Также нельзя будет парковать автомобили на Смуули и Пирита-теэ.

«Гостям столицы лучше оставить машину на одной из больших парковок и оттуда уже двигаться в сторону Певческого поля», – отмечает Вилль. Дополнительную информацию он советует искать на сайте города Таллинна, на котором указаны парковки, откуда прибывшим на машине из-за пределов Таллинна будет удобнее всего отправиться на Праздник на общественном транспорте.