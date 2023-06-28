Не пытайтесь покинуть Минск. Что ждет Евгения Пригожина и его наемников в Беларуси

«Слава, слава Лукашенко! Уважаю, преклоняюсь, всем сердцем поддерживаю. Великий человек, который остановил подонков и не дал ссать ему в лицо. Ко всем законам Белоруссии надо принять срочно еще один и пристрелить как собаку Протасевича», - так комментировал этот инцидент Евгений Пригожин (цитата из связанного с ним телеграм-канала «Кепка Пригожина».

Ставьте палатки

Что касается самого Пригожина, то он последние сутки на связь не выходил и ничего нового о себе не рассказывал.

27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси. Его самолет Embraer Legacy 600 (номера самолета те же, что и в санкционных документах США), а также сопровождающий самолет действительно вчера приземлялись в Минске.

Фото: President.gov.by

Несколько телеграм-каналов сообщили, что Пригожина видели в гостинице Green City на окраине Минска. При этом уже 27-го вечером оба самолета вылетели из Минска и взяли курс на Москву, был ли на борту Пригожин или нет - неизвестно.

Что же касается наемников из ЧВК «Вагнер», то 27 июня Лукашенко сказал: «Мы им предложили одну из заброшенных [воинских] частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься».

Лукашенко уточнил, что обустраиваться на новом месте бойцы из «Вагнера» будут за свой счет.