Медсестра унизила пациентку за то, что та говорила по-русски: "Тебе стоит переехать отсюда"

Юлия вместе со своей мамой Татьяной проживает в Нарве. В начале прошлой недели ей понадобилось поехать на прием к врачу в клинику Тартуского университета, где ее с самого раннего утра ожидал совсем не радушный прием.

«У врача меня отправили на анализы, - рассказывает Юлия. - Анализы брала медсестра-эстонка. Она их и раньше у меня брала, но не было никаких проблем. А тут она взяла и спросила, приехала ли я сюда из Украины».

По словам девушки, медсестра была настроена достаточно враждебно и свой вопрос задала с нескрываемым пренебрежением. Юлия ответила, что она родилась и выросла в Эстонии. Тогда медсестра спросила, знает ли Юлия, что она обязана говорить на эстонском.

«Я немного опешила.. Спросила, неужели это необходимо? Медсестра неплохо говорила на русском, я отвечала ей на русском, мы друг друга отлично понимали. Тогда медсестра снова спросила, не думаю ли я, что мне нужно переехать из Эстонии, потому что я не говорю по-эстонски», - продолжает Юлия.