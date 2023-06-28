Медсестра унизила пациентку за то, что та говорила по-русски: "Тебе стоит переехать отсюда"

В редакцию Postimees обратились мама с 16-летней дочерью. Со слов девушки, она столкнулась с очень некорректным поведением со стороны медсестры клиники Тартуского университета. Медсестра попыталась унизить девочку из-за того, что та говорила по-русски.
Юлия вместе со своей мамой Татьяной проживает в Нарве. В начале прошлой недели ей понадобилось поехать на прием к врачу в клинику Тартуского университета, где ее с самого раннего утра ожидал совсем не радушный прием.
«У врача меня отправили на анализы, - рассказывает Юлия. - Анализы брала медсестра-эстонка. Она их и раньше у меня брала, но не было никаких проблем. А тут она взяла и спросила, приехала ли я сюда из Украины».
По словам девушки, медсестра была настроена достаточно враждебно и свой вопрос задала с нескрываемым пренебрежением. Юлия ответила, что она родилась и выросла в Эстонии. Тогда медсестра спросила, знает ли Юлия, что она обязана говорить на эстонском.
«Я немного опешила.. Спросила, неужели это необходимо? Медсестра неплохо говорила на русском, я отвечала ей на русском, мы друг друга отлично понимали. Тогда медсестра снова спросила, не думаю ли я, что мне нужно переехать из Эстонии, потому что я не говорю по-эстонски», - продолжает Юлия.
Девушка возразила, сказав, что собирается жить в Эcтонии, на что медсестра ответила: «Нет, мне кажется, тебе все же стоит переехать отсюда». Также медсестра заявила Юлии, что говорить на русском не входит в ее обязанности. Юлия согласилась, уточнив, что медсестра может говорить на эстонском, она прекрасно ее понимает, просто ей самой легче говорить на русском.
«Да мы вообще и не должны разговаривать. Я должна сесть, она должна взять анализы, все», - говорит Юлия.
Девушка закончила 10 класс, имеет категорию В1 по эстонскому языку и в целом считает свои знания эстонского языка абсолютно нормальными. Поведение медсестры повергло ее в сильнейший шок.
«Когда вышла из процедурного кабинета, вся тряслась.. Мама говорила, что такое иногда бывает, но сама я столкнулась с этим впервые», - вспоминает Юлия. Девушка так и не поняла, за что медсестра ее «затравила».
Татьяна, мама Юлии, переживает, что не совсем корректно повела себя по отношению к дочери.
«Как мама, я должна была пойти и поговорить с этой медсестрой. Но поскольку я уже раньше такое видела, мне было проще оттуда уйти», - говорит она. «Это не задача медицинского учреждения - выполнять функции языковой инспекции. Их задача - обеспечивать нормальное лечение».
Татьяна замечает, что у многих жителей Эстонии, которые недостаточно хорошо владеют языком, возникает страх обращаться в медицинские учреждения, где все врачи и медсестры говорят исключительно на эстонском.
«Есть страх что-то не понять. Некоторые медицинские термины и на родном языке иногда понять тяжело. А тут мало того, что и так стресс у ребенка от посещения больницы, так еще и негативное отношение со стороны персонала. И после этого молодые люди начинают задумываться: а стоит ли жить в этом государстве?», - говорит мама Юлии.
Юлия не хочет, чтобы медсестру увольняли, но ждет от нее хотя бы извинений. «Мне бы хотелось, чтобы она уважительно относилась ко всем. Это ее работа. У людей не должно быть стресса, когда они ездят в медицинские учреждения», - добавляет Юлия.
Татьяна говорит, что ей бы просто хотелось, чтобы такого больше не было. «Свой негатив нельзя вот так вот выплескивать на людей», - подчеркивает она.
Мама Юлии уже написала письмо в клинику с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и объяснить работнику, что ее поведение неприемлемо. Вильяр Якс, заведующий клиникой, принес Татьяне и Юлии свои извинения, заявив, что подобное поведение недопустимо.
«Мне очень жаль, что такое произошло, и я приношу извинения от имени всего коллектива», - написал Вильяр. Также он попросил предоставить описание медсестры, заявив, что эта информация необходима для дальнейшего разбирательства.
Postimees попросил клинику Тартуского университета прокомментировать ситуацию, но подробных разъяснений не получил. «Больница Тартуского университета не приемлет непрофессионального поведения, и мы приносим извинения, если у пациента и его близкого был неприятный опыт», - ответила руководитель по сестринству и инфраструктуре для пациентов Илона Пастарус.
«Осуждение знаний пациента в любых областях не входит в рабочие обязанности сестры. Медицинский персонал не дает пациентам никаких личных эмоциональных оценок. Работа процедурной сестры - проводить процедуры наиболее гуманным и бережным образом, учитывая физический и психологический комфорт пациента, насколько это возможно учитывая обстоятельства болезни пациента», - прокомментировала ситуацию Эва Высоцкая, сертифицированный преподаватель медицинской коммуникации Европейской Ассоциации Коммуникации в медицине.
Юлия честно призналась, что после такой ситуации она лишний раз задумалась, стоит ли оставаться в Эстонии после окончания гимназии. Остается лишь надеяться, что о многом задумается и медсестра клиники Тартуского университета.