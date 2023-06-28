«Новости в 7» за 28 июня: готовимся к транспортному коллапсу, завод постоянных магнитов в Нарве, Таллиннские дни моря объявили программу и праздник для спортивных семей

Сегодня в выпуске:

- Водителей и пассажиров транспорта в столице ждет новое серьезное испытание в связи с ремонтом важных магистралей. Власти Таллинна уверяют, что все пройдет почти незаметно.

- Сообщения по стране: неприятный сюрприз для тысяч клиентов Ээсти Энергия, рынок контрбандных сигарет растет, ожидаемая продолжительность жизни эстоноземельцев вновь начала расти

- Первый важный шаг по пути «справедливого перехода». В Нарве началось строительство уникального для всего Европейского союза завода по производству магнитов. Какое влияние это окажет на рынок рабочей силы региона, выяснял наш корреспондент

- Новый прибрежный променад, необычные арт-объекты и, конечно же, десятки красивых и уникальных парусных судов, яхт, катеров - все это ожидает посетителей фестиваля Таллиннских морских дней. С программой масштабного праздника знакомилась наша съемочная группа

- Международная панорама: пригороды Парижа вновь в огне, почему жителей Германии призывают экономить воду, какая картина стала самой дорогой в Европе

- Нынешний год в Эстонии объявлен Годом движения. Где и как поклонники физической активности и спорта могут разнообразить свой досуг и в каких мероприятиях принять участие - в репортаже нашего корреспондента