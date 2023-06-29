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Студия Postimees: Ида-Вирумаа – время и деньги упущены?

11:00 министр Тийт Рийсало
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему в Ида-Вирумаа нет достаточного количества претендентов на евросредства? Могут ли предусмотренные для региона 500 миллионов евро пропасть? Рефома сланцевой экономики – под вопросом?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало (Ээсти 200), побывавший в Ида-Вирумаа. Смотрите интервью в 11:00!

  • Почему в Ида-Вирумаа нет желающих осуществлять зеленый переворот?
  • Нужно ли менять условия распределения денег, чтобы местные предприниматели могли расширять производство?
  • Кого ждут в Ида-Вирумаа? На каких инвесторов можно рассчитывать?
  • Зачем предприниматели должны инвестировать регион?
  • Необходимо ли срочное вмешательство правительства в ситуацию с распределением евросредств?
  • Что изменилось к лучшему при новом правительстве?
  • Почему не удается развивать турбизнес в Ида-Вирумаа?
  • Как предотвратить массовые сокращения?
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