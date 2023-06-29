Студия Postimees: Ида-Вирумаа – время и деньги упущены?

Почему в Ида-Вирумаа нет достаточного количества претендентов на евросредства? Могут ли предусмотренные для региона 500 миллионов евро пропасть? Рефома сланцевой экономики – под вопросом?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало (Ээсти 200), побывавший в Ида-Вирумаа. Смотрите интервью в 11:00!
- Почему в Ида-Вирумаа нет желающих осуществлять зеленый переворот?
- Нужно ли менять условия распределения денег, чтобы местные предприниматели могли расширять производство?
- Кого ждут в Ида-Вирумаа? На каких инвесторов можно рассчитывать?
- Зачем предприниматели должны инвестировать регион?
- Необходимо ли срочное вмешательство правительства в ситуацию с распределением евросредств?
- Что изменилось к лучшему при новом правительстве?
- Почему не удается развивать турбизнес в Ида-Вирумаа?
- Как предотвратить массовые сокращения?