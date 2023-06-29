ВЫЗОВ ПРИНЯТ? ⟩ Министр экономики: зеленый поворот нужно ускорить

Во всем мире предприниматели теперь трижды подумают, прежде чем примут решение об инвестициях. Вчерашний прорыв, связанный с началом строительства завода магнитов в Ида-Вирумаа, – очень показательный пример. Предприниматели демонстрируют смелось идти с проектом дальше.

Вокруг таких огромных предприятий выстраивается целая бизнес-экосистема, тем самым повышается уверенность других предприятий в завтрашнем дне.

– Завод магнитов строят канадцы. Каких еще инвесторов ждут в Ида-Вирумаа? Зачем они должны инвестировать в регион? Чем их привлечь, учитывая дороговизну рабочей силы и высокие налоги?

– Завод магнитов – прекрасный пример того, какие предприятия и рабочие места нам нужны. Это не просто производство простых механизмов и средств. Это те компании, которые занимаются развитием зеленой сферы и создают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

На евросредства могут претендовать не только крупные предприятия.

Министерство экономики открыло меры поддержки для малого и микробизнеса. В ближайшее время мы озвучим суть этих решений.

Цель моего визита в том и заключалась, чтобы объяснить предпринимателям, что теперь нужно быстро реагировать, так как условия получения средств стали выгоднее. Небольшие предприятия смогут покрыть до 45% своих инвестиций.

– Готовы ли вы смягчить условия для крупных компаний региона, чтобы они смогли расширять производство? Сейчас деньги выдаются только под новые заводы.