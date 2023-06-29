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ВЫЗОВ ПРИНЯТ? ⟩ Министр экономики: зеленый поворот нужно ускорить

Итоги визита в Ида-Вирумаа
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Условия распределения средств ЕС станут выгоднее
  • Порту Силламяэ нужны не фонды, а новые клиенты
  • Средний, малый и микробизнес не забыты

Почему в Ида-Вирумаа нет достаточного количества претендентов на евросредства? Могут ли предусмотренные для региона 500 миллионов евро пропасть? Рефома сланцевой экономики – под вопросом?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало (Ээсти 200), побывавший в Ида-Вирумаа.

Выдержки из беседы:

– Реформа сланцевой энергетики – под вопросом? Деньги ЕС почти упущены?

– Абсолютно не согласен с такой постановкой вопроса. Я вернулся из Ида-Вирумаа сегодня утром, а накануне там был дан официальный старт строительству завода магнитов, который возводится дочерней компанией Silmet. Объем инвестиций составил порядка 100 миллионов евро, эстонское государство поддержит этот проект через Европейский фонд справедливого перехода на сумму почти в 20 миллионов евро.

Это первый проект, реализуемый в ЕС через Фонд справедливого перехода. Другие страны ЕС теперь смотрят на нас, как это Эстония смогла запустить столь крупный проект в рамках зеленого перехода. И это не единственный проект!

Это не значит, что мы не должны спешить. Времени практически нет, а вот готовность быстро использовать европейские средства есть.

Минэкономики сотрудничает в этом вопросе с EAS. На данный момент рассматривается 10 проектов. Уверен, что скоро будут новости.

– Где взять столько желающих осуществлять зеленый переворот в Ида-Вирумаа?

– Желающие есть! Поживем-увидим. Просто в реальности всё несколько сложнее, чем в теории. Сланцевая экономика еще с советских времен наносила большой ущерб экологии, теперь необходимо очень быстро осуществить зеленый поворот. Работа идет.

Подготовка ведется с 2019 года, но помешали обстоятельства: сначала пандемия, потом эта страшная война. Это всё влияет на экономику.

Во всем мире предприниматели теперь трижды подумают, прежде чем примут решение об инвестициях. Вчерашний прорыв, связанный с началом строительства завода магнитов в Ида-Вирумаа, – очень показательный пример. Предприниматели демонстрируют смелось идти с проектом дальше.

Вокруг таких огромных предприятий выстраивается целая бизнес-экосистема, тем самым повышается уверенность других предприятий в завтрашнем дне.

– Завод магнитов строят канадцы. Каких еще инвесторов ждут в Ида-Вирумаа? Зачем они должны инвестировать в регион? Чем их привлечь, учитывая дороговизну рабочей силы и высокие налоги?

– Завод магнитов – прекрасный пример того, какие предприятия и рабочие места нам нужны. Это не просто производство простых механизмов и средств. Это те компании, которые занимаются развитием зеленой сферы и создают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

На евросредства могут претендовать не только крупные предприятия.

Министерство экономики открыло меры поддержки для малого и микробизнеса. В ближайшее время мы озвучим суть этих решений.

Цель моего визита в том и заключалась, чтобы объяснить предпринимателям, что теперь нужно быстро реагировать, так как условия получения средств стали выгоднее. Небольшие предприятия смогут покрыть до 45% своих инвестиций.

– Готовы ли вы смягчить условия для крупных компаний региона, чтобы они смогли расширять производство? Сейчас деньги выдаются только под новые заводы.

– Мы изменили некоторые аспекты политики распределения средств. Малые и средние предприятия смогут претендовать на европейские средства не только в случае открытия нового производства, но и для расширения существующего.

Что касается Силамяэского порта, занимающего лидирующие позиции в ЕС по техническому оснащению, то у них совсем другие проблемы. Как известно, очень большая доля их оборота была завязана на торговлю с Россией и сейчас многое из этого оказалось под санкциями. Порт занимается активным поиском других направлений для доставки грузов и пассажиров. Им не нужны средства ЕС, им нужны новые клиенты.

За компанию «Аквафор», которую я тоже посетил, можно быть спокойным. Они успешно работают в перспективной сфере очистки воды. Там не скрывают, что с учетом всех перспектив расширить производство возможно за счет собственных средств. Для них главное – здоровый экономический климат и низкая бюрократия. Остальное они сделают сами.

Отдельная проблема – нехватка специалистов. Для расширения производства нужны трудовая сила, квалифицированные кадры. Мы этим вопросом занимается: 50 миллионов из фонда ЕС будет направлено на обучение специалистов, востребованных на рынке труда. Половина этих средств достанется предприятиям, чтобы они могли позволить себе инвестиции в наукоемкие проекты. Вторая половина средств предусмотрена для местных учебных заведений, чтобы синхронизировать их программы с потребностями рынка. Считаю это хорошим планом.

Мои корни по материнской линии – из Ида-Вирумаа, и я знаю, что жители региона не сидят сложа руки. У них есть оптимизм и желание двигаться дальше.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Ида-Вирумаа – время и деньги упущены? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker
Студия Postimees: Ида-Вирумаа – время и деньги упущены? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker Фото: Erik Prozes
  • Почему в Ида-Вирумаа нет желающих осуществлять зеленый переворот?
  • Нужно ли менять условия распределения денег, чтобы местные предприниматели могли расширять производство?
  • Кого ждут в Ида-Вирумаа? На каких инвесторов можно рассчитывать?
  • Зачем предприниматели должны инвестировать регион?
  • Необходимо ли срочное вмешательство правительства в ситуацию с распределением евросредств?
  • Что изменилось к лучшему при новом правительстве?
  • Почему не удается развивать турбизнес в Ида-Вирумаа?
  • Как предотвратить массовые сокращения?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker 

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