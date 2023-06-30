РЕМОНТ ДОРОГ ⟩ Вице-мэр: не нужно ездить в пробках

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).
– Можно ли сделать вывод, что ситуация с перекрытием и ремонтом дорог станет еще хуже?
– Вывод таков, что наши строительные работы продвигаются по плану. Всё соответствует ранее заявленным графикам, включая намеченное на 3 июля начало реконструкции столичного перекрестка Тонди, который после ремонта станет двухуровневым.
Мы понимаем, что нынешние пробки создают для людей много дискомфорта, но, к сожалению, иных способов выполнить поставленные городом задачи нет. Возможности отложить эти работы не было. Самый сложный период работ приходится на середину лета, когда людей в Таллинне меньше всего, школьники не посещают занятия, час пик – гораздо меньше, чем в обычное время.
Новый этап работ был запланирован под Певческий праздник, чтобы 100 000 человек смогли беспрепятственно пройти по городу, приняв участие в шествии от площади Свободы до концертной площадки.
– Спасет ли город от пробок новая трамвайная линия, ради которой затеяна грандиозная стройка?
– Ежегодно порядка 6,5 млн человек проходят через терминалы А и В Таллиннского порта, большинство из них используют автомобили, так как на общественном транспорта добираться до порта на данный момент неудобно.
– Сколько из них пересядет на трамвай?
– Если бы хоть какая-то часть пользовалась общественным транспортом, снизив давление на городскую инфраструктуру, то ситуация изменилась бы к лучшему. Основные пробки в столице связаны именно с прибытием паромов и началом школьного дня. Сколько конкретно человек пересядет на трамвай, мы сказать не можем. Моделирование транспортной системы показывает, что от 7 500 до 10 000 человек ежедневно будут пользовать портовой линией.