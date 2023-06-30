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РЕМОНТ ДОРОГ ⟩ Вице-мэр: не нужно ездить в пробках

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Самый сложный период работ еще впереди
  • Пересадить всех на трамвай – нереально, но...
  • Зеленая столица – не титул, а способ мышления

Таллинн увяз в ремонте и пробках. Почему основные работы пришлись на год зеленой столицы Европы? Как ускорить ремонт без ущерба качеству? Заинтересованы ли в этом власти?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Можно ли сделать вывод, что ситуация с перекрытием и ремонтом дорог станет еще хуже?

– Вывод таков, что наши строительные работы продвигаются по плану. Всё соответствует ранее заявленным графикам, включая намеченное на 3 июля начало реконструкции столичного перекрестка Тонди, который после ремонта станет двухуровневым.

Мы понимаем, что нынешние пробки создают для людей много дискомфорта, но, к сожалению, иных способов выполнить поставленные городом задачи нет. Возможности отложить эти работы не было. Самый сложный период работ приходится на середину лета, когда людей в Таллинне меньше всего, школьники не посещают занятия, час пик – гораздо меньше, чем в обычное время.

Новый этап работ был запланирован под Певческий праздник, чтобы 100 000 человек смогли беспрепятственно пройти по городу, приняв участие в шествии от площади Свободы до концертной площадки.

– Спасет ли город от пробок новая трамвайная линия, ради которой затеяна грандиозная стройка?

– Ежегодно порядка 6,5 млн человек проходят через терминалы А и В Таллиннского порта, большинство из них используют автомобили, так как на общественном транспорта добираться до порта на данный момент неудобно.

– Сколько из них пересядет на трамвай?

– Если бы хоть какая-то часть пользовалась общественным транспортом, снизив давление на городскую инфраструктуру, то ситуация изменилась бы к лучшему. Основные пробки в столице связаны именно с прибытием паромов и началом школьного дня. Сколько конкретно человек пересядет на трамвай, мы сказать не можем. Моделирование транспортной системы показывает, что от 7 500 до 10 000 человек ежедневно будут пользовать портовой линией.

Другая причина – строительство терминала Rail Baltica, которое уже в этом году начинается в районе Юлемисте. Это уникальная возможность связать одной трамвайной веткой аэропорт, порт, железнодорожный вокзал и автовокзал с центром города. График работ обусловлен в том числе и необходимостью уложиться в сроки использования европейских средств.

Третья причина – возможность разгрузить трамвайную сеть, которая сейчас завязана на бутылочное горлышко, коим является остановка Hobujaamа. Новая линия позволит развивать трамвайную сеть.

– Снизит ли новая линия уровень пробок в столице?

– Думаю, что этот проект предложит альтернативу тем, кто сейчас пользуется исключительно автомобилем. Разумеется, не стоит полагать, что проблему пробок можно решить запуском новых трамваев. Пересадить всех на трамвай – не цель. Это нереалистично. Просто нужно снизить уровень загруженности города автомобилями.

– Как пережить нынешнее лето автомобилистам? Чего следует избегать?

– Рекомендую отслеживать по приложениям в мобильном телефоне уровень загруженности дорог автомобилями. Я сам работаю в центре города и вынужден передвигаться в зоне ремонтных работ. У меня вошло в привычку выстраивать свои маршруты перед тем, как отправиться в путь.

Второй совет – по возможности не пользоваться теми дорогами, на которых сейчас есть перекрытия. Пользуйтесь альтернативными маршрутами, даже если кажется, что маршрут будет длиннее. Я как-то раз ехал на Певческое поле из центра города по улице Смуули (через район Ласнамяэприм. ред.). Даже если маршрут кажется нелогичным, иногда это более быстрый и спокойный путь.

И лишний раз подумайте, точно ли вам нужен в данный момент автомобиль. Призываю делать то же самое, что и я. Каждый день я просто оцениваю, нужен ли мне сегодня автомобиль, или проще будет добраться до места на общественном транспорте либо велосипеде. В итоге я сажусь за руль только два-три раза в неделю. Задумайтесь, как сэкономить время!

– Почему основные работы пришлись на год зеленой столицы Европы? Можно ли называть зеленым город, полностью перекопанный и погрязший в пыли?

– Качественную городскую зеленую среду нужно создавать. Это значит, что необходимо перестраивать городское пространство, высаживать деревья и т.д. Титул зеленой столице нужен не для того, чтобы покрасоваться перед миром. Реклама города – это последняя цель. Важнее продемонстрировать отношение к тому, какой город мы строим. Зеленая столица – это не титул, а способ мышления. Мы не ставили цель, чтобы всё было готово, как к Олимпиаде. Мы рассматриваем этот титул как подтверждение того, что Таллинн находится на правильном пути.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: может ли быть зеленой столицей полностью перекопанный город? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: может ли быть зеленой столицей полностью перекопанный город? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Kermo Benrot
  • Дальше ситуция будет еще хуже?
  • Почему строители толкутся на месте?
  • Надолго ли Таллинн увяз в ремонте и пробках?
  • Как решать проблему пробок? Кто этим занимается?
  • Может ли быть зеленой столицей полностью перекопанный и погрязший в пыли город?
  • В чем измеряются зеленые достижения?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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