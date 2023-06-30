РЕМОНТ ДОРОГ ⟩ Вице-мэр: не нужно ездить в пробках

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Можно ли сделать вывод, что ситуация с перекрытием и ремонтом дорог станет еще хуже?

– Вывод таков, что наши строительные работы продвигаются по плану. Всё соответствует ранее заявленным графикам, включая намеченное на 3 июля начало реконструкции столичного перекрестка Тонди, который после ремонта станет двухуровневым.

Мы понимаем, что нынешние пробки создают для людей много дискомфорта, но, к сожалению, иных способов выполнить поставленные городом задачи нет. Возможности отложить эти работы не было. Самый сложный период работ приходится на середину лета, когда людей в Таллинне меньше всего, школьники не посещают занятия, час пик – гораздо меньше, чем в обычное время.

Новый этап работ был запланирован под Певческий праздник, чтобы 100 000 человек смогли беспрепятственно пройти по городу, приняв участие в шествии от площади Свободы до концертной площадки.

– Спасет ли город от пробок новая трамвайная линия, ради которой затеяна грандиозная стройка?

– Ежегодно порядка 6,5 млн человек проходят через терминалы А и В Таллиннского порта, большинство из них используют автомобили, так как на общественном транспорта добираться до порта на данный момент неудобно.

– Сколько из них пересядет на трамвай?