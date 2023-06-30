Дороги Таллинн увязли в ремонте и пробках. Почему основные работы пришлись на год зеленой столицы Европы? Как ускорить ремонт без ущерба качеству? Заинтересованы ли в этом столичные власти?
Студия Postimees: может ли быть зеленой столицей полностью перекопанный город?
12:00 вице-мэр Владимир Свет
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите интервью в 12:00!
- Дальше ситуция будет еще хуже?
- Почему строители толкутся на месте?
- Надолго ли Таллинн увяз в ремонте и пробках?
- Как решать проблему пробок? Кто этим занимается?
- Может ли быть зеленой столицей полностью перекопанный и погрязший в пыли город?
- В чем измеряются зеленые достижения?