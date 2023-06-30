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Студия Postimees: может ли быть зеленой столицей полностью перекопанный город?

12:00 вице-мэр Владимир Свет
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Дороги Таллинн увязли в ремонте и пробках. Почему основные работы пришлись на год зеленой столицы Европы? Как ускорить ремонт без ущерба качеству? Заинтересованы ли в этом столичные власти?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите интервью в 12:00!

  • Дальше ситуция будет еще хуже?
  • Почему строители толкутся на месте?
  • Надолго ли Таллинн увяз в ремонте и пробках?
  • Как решать проблему пробок? Кто этим занимается?
  • Может ли быть зеленой столицей полностью перекопанный и погрязший в пыли город?
  • В чем измеряются зеленые достижения?
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