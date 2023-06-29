ОДЕССИТЫ В ЭСТОНИИ ⟩ Солисты Одесской оперы зазвучат в Вильянди

Дирижер Одесского оперного театра Игорь Чернецкий не скупился на эмоции: «Не ожидал увидеть такую красоту! Архитектура 12 века, озеро, природа – нет слов, чтобы передать наше восхищение».

Оперные звезды выйдут на сцену в сопровождении Эстонского молодежного симфонического оркестра под управлением Игоря Чернецкого. Известная западная оперная классика переплетена в программе гала-концерта с украинская музыкой. В исполнении Анны Литвиновой, Марины Наймитенко, Владиславы Горая, Олега Злакомана, Виталия Билого и Дмитрия Павлюка прозвучат знаменитые арии «Аттила» и «Сила судьбы» Верди, «Кармен» и «Искатели жемчуга» Бизе, «Севильский цирюльник» Россини, «Любовный напиток» Доницетти, «Дон Жуан» Моцарта, а также фрагменты из украинских опер «Запорожец за Дунаем» Артемовского и «Назар Стодоля» Данькевича.

Как увлечь оперой слушателя? Дирижер из Одессы раскрыл секрет: «На сцене нельзя быть безразличным, нужно любить свое дело, быть увлеченным и эмоциональным – переживать музыку и посылать свою энергетику публике. Главное – относиться к этому не как к рутинной работе, а чему-то высокому».