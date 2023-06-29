ОДЕССИТЫ В ЭСТОНИИ ⟩ Солисты Одесской оперы зазвучат в Вильянди

Ведущие солисты Одесского национального оперного театра сегодня споют в летней опере Вильянди, развернутой на городском Певческом поле. Одесситы много ездят по миру, но на юге Эстонии оказались впервые.
Дирижер Одесского оперного театра Игорь Чернецкий не скупился на эмоции: «Не ожидал увидеть такую красоту! Архитектура 12 века, озеро, природа – нет слов, чтобы передать наше восхищение».
Оперные звезды выйдут на сцену в сопровождении Эстонского молодежного симфонического оркестра под управлением Игоря Чернецкого. Известная западная оперная классика переплетена в программе гала-концерта с украинская музыкой. В исполнении Анны Литвиновой, Марины Наймитенко, Владиславы Горая, Олега Злакомана, Виталия Билого и Дмитрия Павлюка прозвучат знаменитые арии «Аттила» и «Сила судьбы» Верди, «Кармен» и «Искатели жемчуга» Бизе, «Севильский цирюльник» Россини, «Любовный напиток» Доницетти, «Дон Жуан» Моцарта, а также фрагменты из украинских опер «Запорожец за Дунаем» Артемовского и «Назар Стодоля» Данькевича.
Как увлечь оперой слушателя? Дирижер из Одессы раскрыл секрет: «На сцене нельзя быть безразличным, нужно любить свое дело, быть увлеченным и эмоциональным – переживать музыку и посылать свою энергетику публике. Главное – относиться к этому не как к рутинной работе, а чему-то высокому».
Игорь Чернецкий рассказал также о настроениях и жизни в Одессе. «Честно говоря, привыкаешь ко всему, но это ненормально, когда в 21-м веке по ночам над тобой летают ракеты и по соседству взрывают дома». Тем не менее, театр живет дальше и даже ставит премьеры во время войны. «Мы делаем новые постановки, выпускаем спектакли, репетируем и играем до пяти спектаклей в неделю», – отметил Чернецкий. И добавил: «Спасибо всей Эстонии за поддержку! Мы это чувствуем и ощущаем».