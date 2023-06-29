The Moscow Times: источники сообщают об аресте Суровикина после мятежа Пригожина

Главнокомандующий ВКС, замкомандующего российской группировкой в Украине Сергей Суровикин может быть арестован. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ. Других подтверждений, кроме сообщения анонимных источников издания, пока нет. Официально ведомство никак не комментировало информацию.
Один из источников утверждает, что «история с Суровикиным» не понравилась властям. Никаких других подробностей он привести не смог.
Второй собеседник издания утверждает, что Суровикин арестован в контексте мятежа Евгения Пригожина и его бойцов из ЧВК «Вагнер». Источник предположил, что Суровикин выбрал сторону Пригожина, и за это главнокомандующего ВКС России «хватанули за яйца». На вопрос, где сейчас находится генерал, собеседник ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».
Впервые сообщение о возможном аресте Суровикина появилось в Telegram-канале блогера-пропагандиста Владимира Романова. По его информации, Суровикина арестовали еще 25 июня, на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнер». Романов утверждает, что Суровикин находится в СИЗО «Лефортово», откуда у него эта информация — неизвестно.
Также близкие к Минобороны собеседники отмечают, что не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина.
«Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству», - заявил источник.
Из-за этого могло сложиться впечатление, что Суровикин входит в «пригожинскую коалицию», подчеркивает источник.
Ранее 28 июня The New York Times со ссылкой на официальные лица в США, знакомые с данными разведки, сообщала, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина восстать против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не принимал ли Суровикин какого-либо участия в разработке плана мятежа.
23 июня Пригожин заявил, что Минобороны России нанесло ракетные удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Он пообещал ответить на удар, в результате которого, по его словам, «погибло много бойцов», и «разобраться с теми, кто уничтожает русских солдат». После этого Пригожин выдвинулся в сторону Ростова-на-Дону, также его бойцы пытались дойти до Москвы. Суровикин в тот момент обратился к наемникам ЧВК «Вагнер» и призвал их не обострять внутриполитическую обстановку.
СМИ: Минобороны РФ задержало четырех командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии
По данным журналистов, российская военная полиция посетила представительства ЧВК «Вагнер». Наемники были арестованы в городе Эс-Сувейде и на авиабазе Хмеймим.
Военная полиция Российской Федерации, которая относится к Министерству обороны РФ, задержала четырех наемников частной военной компании «Вагнер» в Сирии. Об этом сообщил саудовский телеканал Al-Hadath cо ссылкой на свои источники.
Сообщается, что речь идет о лицах, занимавших высокие посты в ЧВК. Один из «вагнеровцев» был задержан в сирийском Эс-Сувейде. Еще трое «высокопоставленных командиров» арестованы на авиабазе Хмеймим.
По информации СМИ, российская военная полиция также посетила представительства ЧВК «Вагнер» в сирийских городах Дейр-эз-Зор, Хам и Дамаск.
При этом журналисты не назвали причину задержания. Также неизвестно, имеют ли аресты отношение к недавнему военному мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны РФ не поступало.
Напомним, что 25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не будут преследовать тех «вагнеровцев», которые приняли участие в военном мятеже Евгения Пригожина, учитывая их фронтовые заслуги. Если информация о задержаниях подтвердится, это может означать, что против мятежников начались репрессии.