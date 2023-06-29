The Moscow Times: источники сообщают об аресте Суровикина после мятежа Пригожина

23 июня Пригожин заявил, что Минобороны России нанесло ракетные удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Он пообещал ответить на удар, в результате которого, по его словам, «погибло много бойцов», и «разобраться с теми, кто уничтожает русских солдат». После этого Пригожин выдвинулся в сторону Ростова-на-Дону, также его бойцы пытались дойти до Москвы. Суровикин в тот момент обратился к наемникам ЧВК «Вагнер» и призвал их не обострять внутриполитическую обстановку.

СМИ: Минобороны РФ задержало четырех командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии

По данным журналистов, российская военная полиция посетила представительства ЧВК «Вагнер». Наемники были арестованы в городе Эс-Сувейде и на авиабазе Хмеймим.

Военная полиция Российской Федерации, которая относится к Министерству обороны РФ, задержала четырех наемников частной военной компании «Вагнер» в Сирии. Об этом сообщил саудовский телеканал Al-Hadath cо ссылкой на свои источники.

Сообщается, что речь идет о лицах, занимавших высокие посты в ЧВК. Один из «вагнеровцев» был задержан в сирийском Эс-Сувейде. Еще трое «высокопоставленных командиров» арестованы на авиабазе Хмеймим.

По информации СМИ, российская военная полиция также посетила представительства ЧВК «Вагнер» в сирийских городах Дейр-эз-Зор, Хам и Дамаск.

При этом журналисты не назвали причину задержания. Также неизвестно, имеют ли аресты отношение к недавнему военному мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны РФ не поступало.

Напомним, что 25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не будут преследовать тех «вагнеровцев», которые приняли участие в военном мятеже Евгения Пригожина, учитывая их фронтовые заслуги. Если информация о задержаниях подтвердится, это может означать, что против мятежников начались репрессии.