Аренда автомобиля за рубежом: на что обратить внимание, чтобы не испортить себе отпуск

Аренда автомобиля за границей часто является частью отпуска для человека, который организовывает путешествие и желает увидеть мир самостоятельно. Жалобы в Центр защиты прав потребителей ЕС показывают, что не все договоры аренды автомобилей заканчиваются при передаче автомобиля, а также по окончанию срока аренды, некоторые споры длятся месяцами, поскольку стороны имеют претензии друг к другу.
Хельдин Малмет, эксперт Центра защиты прав потребителей ЕС при TTJA, дает обзор содержания последних жалоб потребителей и делится советами о том, как избежать подобных жалоб, как быть информированным потребителем и на что следует обратить внимание.
... до заключения договора аренды
Цена аренды автомобиля может складываться из различных компонентов. К рекламной выгодной цене обычно добавляются другие сборы - например, страховой сбор, сбор за увеличение суточного лимита пробега, сбор за возврат автомобиля в место, отличное от места аренды, сбор за детское кресло или, например, сбор за включение в договор аренды второго водителя.
Поэтому важно до заключения договора продумать и согласовать, сколько водителей будут пользоваться автомобилем и какой маршрут будет пройден во время отпуска. Сосредоточившись на деталях и заранее приняв во внимание соответствующие расходы, вы сможете выбрать лучшего поставщика услуг по прокату автомобилей, поскольку некоторые компании по прокату автомобилей не взимают дополнительную плату за превышение пробега или за добавление детского кресла.
Также у разных поставщиков услуг проката стоит узнать, что именно покрывает предлагаемая ими страховка. Часто стандартная страховка, которая является самым дешевым вариантом, может не покрывать повреждение шин или стекол, например, даже если ущерб нанесен не по вине арендатора, а в результате акта вандализма.
Молодым арендаторам стоит узнать, какой опыт вождения должен быть у арендатора, так как некоторые компании по прокату автомобилей требуют, чтобы арендатор имел стаж вождения не менее 5 лет, или, например, чтобы арендатор был старше 25 лет. Есть много примеров, когда молодые путешественники сталкивались с проблемой: они подписали договор аренды и заплатили деньги, но потом не смогли забрать машину, потому что у арендатора не было достаточного опыта вождения.
Убедитесь, что автомобиль находится в хорошем состоянии, прежде чем забирать его. Сфотографируйте все царапины, вмятины, а также ошибки на приборной панели и попросите указать их в документах об аренде. Большое количество жалоб потребителей основано на том, что прокатная компания утверждает, что потребитель повредил автомобиль, в то время как арендатор утверждает, что данные дефекты были на автомобиле еще до начала аренды. Поскольку конкретные дефекты не были зафиксированы в договоре, трудно доказать, что они возникли не по вине арендатора.
... во время заключения договора об аренде
Договор аренды должен быть заключен таким образом, чтобы клиент имел возможность предварительно ознакомиться с ним. Клиент также должен получить копию договора. Договор аренды должен содержать данные водителя и арендодателя, а также все условия аренды, согласованные между сторонами. В случае аренды автомобиля не рекомендуется полагаться на устные договоренности, так как их практически невозможно доказать в случае жалоб. Многие жалобы связаны с тем, что при получении автомобиля потребителям вручают договор на непонятном для арендатора языке. Знайте, что вы имеете право попросить договор на английском языке.
Договор аренды рассчитывается на ежедневной основе, и именно так обычно отражается срок аренды. Обратите внимание, что если вы возвращаете автомобиль позже оговоренного срока, с вас взимается дополнительная суточная плата или штраф за несвоевременный возврат. Так, например, если вы получили от авиакомпании уведомление о задержке рейса и хотите оставить арендованный автомобиль на более длительный срок, вам следует сообщить об этом в компанию по прокату автомобилей и спросить, сколько вам придется заплатить за продление.
... по окончании аренды
Как правило, вы получаете арендованный автомобиль с полным баком топлива. Когда вы возвращаете автомобиль, бак также должен быть полным. Если арендатор не успевает заправить бак, большинство договоров аренды требуют, чтобы он оплатил заправку бака, и часто плата за это гораздо выше, чем стоимость самого топлива.
Перед передачей автомобиля важно осмотреть его, и желательно сделать это вместе с сотрудником прокатной компании, так как в этом случае вы сможете заполнить и подписать акт осмотра и передачи, а прокатная компания сможет убедиться, что автомобилю не был нанесен дополнительный ущерб. Не будет лишним сохранить копию акта передачи, чтобы в случае последующих претензий или необоснованного списания средств с вашей кредитной карты вы могли доказать, что автомобиль не был поврежден в период вашего пользования.
... в случае возникновения спора с компанией по прокату автомобилей после истечения срока действия договора аренды
Если при получении или использовании автомобиля возникли проблемы, которые мешают вам пользоваться автомобилем, или если вы заметили их после окончания срока аренды, вы должны немедленно сообщить об этом в компанию по прокату. Арендатор имеет право сообщить торговцу о любых проблемах с арендованным автомобилем посредством письменной жалобы, например, по электронной почте.
Если прокатная компания в другой стране ЕС, Исландии, Норвегии или Великобритании отказывается удовлетворить претензию арендатора или не отвечает на жалобу, можно обратиться за советом и помощью в отдел заграничных жалоб TTJA – также известное как Центр консультирования прав потребителей ЕС при TTJA www.consumer.ee. За помощью в решении споров, связанных с арендой автомобилей внутри страны, обращайтесь в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора www.ttja.ee.