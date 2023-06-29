Аренда автомобиля за рубежом: на что обратить внимание, чтобы не испортить себе отпуск

Убедитесь, что автомобиль находится в хорошем состоянии, прежде чем забирать его. Сфотографируйте все царапины, вмятины, а также ошибки на приборной панели и попросите указать их в документах об аренде. Большое количество жалоб потребителей основано на том, что прокатная компания утверждает, что потребитель повредил автомобиль, в то время как арендатор утверждает, что данные дефекты были на автомобиле еще до начала аренды. Поскольку конкретные дефекты не были зафиксированы в договоре, трудно доказать, что они возникли не по вине арендатора.

... во время заключения договора об аренде

Договор аренды должен быть заключен таким образом, чтобы клиент имел возможность предварительно ознакомиться с ним. Клиент также должен получить копию договора. Договор аренды должен содержать данные водителя и арендодателя, а также все условия аренды, согласованные между сторонами. В случае аренды автомобиля не рекомендуется полагаться на устные договоренности, так как их практически невозможно доказать в случае жалоб. Многие жалобы связаны с тем, что при получении автомобиля потребителям вручают договор на непонятном для арендатора языке. Знайте, что вы имеете право попросить договор на английском языке.