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Эстония разрывает действовавший 25 лет договор о сотрудничестве с РФ

rus.postimees.ee
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Флаги Эстонии и России.
Флаги Эстонии и России. Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

В связи с агрессией России против Украины правительство Эстонии намерено разорвать заключенный в 1998 году договор о сотрудничестве с Российской Федерацией в вопросе сохранения культурных ценностей, пишет Rus.ERR.

Действие договора будет прекращено распоряжением правительства ЭР, говорится в повестке заседания кабинета министров на 29 июня.

Договор о сотрудничестве между правительствами Эстонской Республики и Российской Федерации по сохранению культурных ценностей был заключен 4 декабря 1998 года.

Договор между странами автоматически продлевался каждые пять лет, если стороны уведомлением за шесть месяцев не сообщили о своем желании его расторгнуть. Это значит, что Министерство иностранных дел Эстонии должно направить российской стороне соответствующую ноту не позднее 3 июля этого года.

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