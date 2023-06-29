Эстония разрывает действовавший 25 лет договор о сотрудничестве с РФ

Договор о сотрудничестве между правительствами Эстонской Республики и Российской Федерации по сохранению культурных ценностей был заключен 4 декабря 1998 года.

Договор между странами автоматически продлевался каждые пять лет, если стороны уведомлением за шесть месяцев не сообщили о своем желании его расторгнуть. Это значит, что Министерство иностранных дел Эстонии должно направить российской стороне соответствующую ноту не позднее 3 июля этого года.