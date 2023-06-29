Отть Тянак: конечно, могу рискнуть, но что из этого выйдет?

Следующие два ралли являются самыми быстрыми в календаре чемпионата мира, поскольку за ралли Эстонии следует этап чемпионата мира в Финляндии. Тянак пока не может сказать, насколько быстрой может быть M-Sport Ford Puma в ралли такого типа.

«До сих пор сезон был для нас трудным. Поэтому для следующей гонки мы должны найти немного скорости, поскольку скорость там самая важная», - сказал Тянак.

В общем зачете чемпионата мира Тянак с 98 очками занимает третье-четвертое место, но лидер гонки Калле Рованперя опережает эстонца на 42 очка. Готов ли Тянак рискнуть на следующей гонке?

«Конечно, я могу рискнуть, это не вопрос. Вопрос в другом: что из этого выйдет? Понятия не имею, поскольку никогда на этой машине не ездил по скоростным трассам и сейчас у нас имеются некоторые проблемы с мощностью машины. В Эстонии и Финляндии она крайне необходима, - сказал гонщик. – Уверен, что Toyota начнет доминировать, да и Hyundai был также в прошлом году весьма силен. Нас ожидает серьезный вызов. Должны бороться, хотя это непросто».