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Отть Тянак: конечно, могу рискнуть, но что из этого выйдет?

rus.postimees.ee
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По словам раллийного гонщика Оття Тянака, он мог бы рискнуть на домашнем ралли Эстония, но отдельный вопрос, что из этого выйдет.

Следующие два ралли являются самыми быстрыми в календаре чемпионата мира, поскольку за ралли Эстонии следует этап чемпионата мира в Финляндии. Тянак пока не может сказать, насколько быстрой может быть M-Sport Ford Puma в ралли такого типа.

«До сих пор сезон был для нас трудным. Поэтому для следующей гонки мы должны найти немного скорости, поскольку скорость там самая важная», - сказал Тянак.

В общем зачете чемпионата мира Тянак с 98 очками занимает третье-четвертое место, но лидер гонки Калле Рованперя опережает эстонца на 42 очка. Готов ли Тянак рискнуть на следующей гонке?

«Конечно, я могу рискнуть, это не вопрос. Вопрос в другом: что из этого выйдет? Понятия не имею, поскольку никогда на этой машине не ездил по скоростным трассам и сейчас у нас имеются некоторые проблемы с мощностью машины. В Эстонии и Финляндии она крайне необходима, - сказал гонщик. – Уверен, что Toyota начнет доминировать, да и Hyundai был также в прошлом году весьма силен. Нас ожидает серьезный вызов. Должны бороться, хотя это непросто».

Rally Estonia начнется 20 июля, финский этап чемпионата мира стартует 3 августа. После двух скоростных этапов гонки пройдут в Греции, Чили, Германии и Японии.

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