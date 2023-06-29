В Ида-Вирумаа автомобиль врезался в стену дома: двое в больнице

Rus.Postimees.ee112В Ида-Вирумаа автомобиль врезался в стену дома: двое в больницеrus.postimees.ee29 июня 2023, 08:58Facebook TwitterComments Скорая помощь. Фото: Arvo MeeksВ среду, 28 июня, в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.Инцидент произошел около 16.30 в деревне Аа волости Люганузе.Как уточнили в пресс-службе полиции, автомобиль Škoda Superb, которым управляла 51-летняя женщина, въехал в стену дома.Водителя и пассажира – 61-летнюю женщину – доставили в больницу.Facebook TwitterComments Ключевые слова škoda superbДТПполицияавтомобильлюганузе Pекомендуем