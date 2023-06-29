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В Ида-Вирумаа автомобиль врезался в стену дома: двое в больнице

rus.postimees.ee
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Arvo Meeks

В среду, 28 июня, в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Инцидент произошел около 16.30 в деревне Аа волости Люганузе.

Как уточнили в пресс-службе полиции, автомобиль Škoda Superb, которым управляла 51-летняя женщина, въехал в стену дома.

Водителя и пассажира – 61-летнюю женщину – доставили в больницу.

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