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Легендарный велогонщик едва не загремел в тюрьму – у него условный срок

rus.postimees.ee
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Петер Саган.
Петер Саган. Фото: Fabio Ferrari

33-летний велогонщик из Словакии Петер Саган приговорен судом Монако к условному тюремному сроку в три месяца за вождение транспорта в нетрезвом состоянии, сообщает sport.ua

Инцидент произошел в середине мая в Монако. Саган управлял скутером. В руки инспекторов дорожной полиции словак попал в результате неудачной парковки. Медицинский тест показал наличие алкоголя в крови Петера Сагана.

Саган является единственным велогонщиком в истории, становившимся чемпионом мира в групповой гонке три раза подряд.

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