Легендарный велогонщик едва не загремел в тюрьму – у него условный срок

33-летний велогонщик из Словакии Петер Саган приговорен судом Монако к условному тюремному сроку в три месяца за вождение транспорта в нетрезвом состоянии, сообщает sport.ua.
Инцидент произошел в середине мая в Монако. Саган управлял скутером. В руки инспекторов дорожной полиции словак попал в результате неудачной парковки. Медицинский тест показал наличие алкоголя в крови Петера Сагана.
Саган является единственным велогонщиком в истории, становившимся чемпионом мира в групповой гонке три раза подряд.