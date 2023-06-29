Полиция нашла подростка, пропавшего после Иванова дня

После Иванова дня 14-летний Кристьян не не вернулся в Образовательную коллегию Маарьямаа в Тартумаа. Во вторник, 11 июля в пресс-службе полиции сообщии, что подросток найден и с ним все в порядке.
Школа сообщила, что 14-летний Кристьян, которому разрешили на праздники покинуть учебный центр и поехать домой в Рапла, в назначенное время не вернулся в учебное заведение. Также подросток не находится дома со своими близкими.
Спустя две недели подростка нашли. «Мы рады сообщить, что полиция нашла Кристьяна, и с ним все в порядке», - сообщили в пресс-службе полиции утром во вторник, 11 июля.