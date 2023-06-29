В Эстонии идут поиски подростка, пропавшего после Иванова дня

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 14-летнего мальчика, который после Иванова дня должен был вернуться в Образовательную коллегию Маарьямаа в Тартумаа, но так этого и не сделал.
Школа сообщила, что 14-летний Кристьян, которому разрешили на праздники покинуть учебный центр и поехать домой в Рапла, в назначенное время не вернулся в учебное заведение. Также подросток не находится дома со своими близкими.
По их словам, мальчик может проводить время где-нибудь в районе Рапла, но не исключены и другие регионы. Рост Кристьяна — примерно 178 см, среднее телосложение. У него темные короткие волосы, также он может быть одет в темную одежду.
Полиция просит всех, кто видел Кристьяна или располагает информацией о его местонахождении, сообщать об этом в центр тревоги по номеру 112.