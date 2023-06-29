В Эстонии идут поиски подростка, пропавшего после Иванова дня

Школа сообщила, что 14-летний Кристьян, которому разрешили на праздники покинуть учебный центр и поехать домой в Рапла, в назначенное время не вернулся в учебное заведение. Также подросток не находится дома со своими близкими.

По их словам, мальчик может проводить время где-нибудь в районе Рапла, но не исключены и другие регионы. Рост Кристьяна — примерно 178 см, среднее телосложение. У него темные короткие волосы, также он может быть одет в темную одежду.