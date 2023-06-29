Жителей Таллинна приглашают на фестиваль пирожков

«Из года в год фестиваль пирожков Ласнамяэ становится все более популярным. В прошлом году интерес жителей был столь высок, что под конец мероприятия закончилась вся выпечка. С этого года мы немного изменили концепцию и надеемся, что это позволит привлечь больше торговцев и расширить ассортимент товаров», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 15 июля, с 11 часов в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоится традиционный фестиваль для всей семьи, в центре внимания которого будут пироги и другая выпечка. Также будет представлен широкий выбор ремесленных изделий и сезонных товаров. Мероприятие продлится до 16 часов.

Помимо вкусных товаров, которые можно будет приобрести на фестивале, гостей праздника ждет и насыщенная развлекательная программа, включающая прогулки на пони и батутную площадку. Множество увлекательных занятий предложат Таллиннская спортивная школа капоэйры и школа дзюдо BUDOLINN.

Фото: Управа Ласнамяэ

К участию в мероприятии приглашаются различные торговцы. Для этого необходимо отправить заявку на участие с информацией (имя, контакт, требования к площади, продаваемые товары) по адресу laat@domino.ee. Организаторы мероприятия рассмотрят заявки и по электронной почте оповестят допущенных к участию торговцев. Районная управа напоминает, что мероприятие является безалкогольным и что продажа различных алкогольных изделий на месте запрещена.