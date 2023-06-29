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Это рекорд! Матч эстонских команд привлек на трибуны историческое количество болельщиков

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Футбольные болельщики на стадионе Лиллекюла.
Футбольные болельщики на стадионе Лиллекюла. Фото: Madis Veltman

На прошедшем в среду на стадионе Лиллекюла матче Премиум-лиги между «Флорой» и «Левадией» был установлен рекорд – посмотреть игру собралось 3510 человек, что стало рекордом для эстонской Лиги чемпионов.

Матч, завершившийся ничьей, был для «Левадии» домашним матчем и билеты они продавали по хорошей цене. Кроме того, на стадион бесплатно прошли и все участники молодежного праздника танца.

Предыдущий официальный рекорд составлял 3250 зрителей, он также был установлен на матче между «Флорой» и «Левадией» в 2010 году на стадионе Кадриорг.

После перерыва в Премиум-лиге было сыграно пять игр. Помимо вчерашней ничьей между лидерами турнирной таблицы, голов также не было забито и во вторничном матче между Пайдеской командой и «Нымме Калью». Вчера таллиннский «Калев» также вничью (1:1) сыграл с «Лаагри». Победы записали себе пярнуский «Вапрус» и «Курессааре». Во вторник первый обыграл «Таммеку» (Тарту) со счетом 3:2, а второй обыграл нарвский «Транс» со счетом 3:0.

В турнирной таблице лидирует действующий чемпион «Флора» (43 очка) с 13 победами, «Левадия» (41 очко) одержала меньше побед. Идет напряженная борьба за последнее призовое место. «Калев» и «Вапрус» набрали по 25 очков, «Калью» отстает на одно очко. «Курессааре» занимает шестое место с 21 очком, у «Пайде» на очко меньше.

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