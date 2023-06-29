В жару окна могут быть открыты только при одном условии

Жаркая летняя погода превратила многие квартиры в чистое пекло. В жилищах многих людей поднялась некомфортно высокая температура, из-за чего они спешат открыть окна и проветрить жилое помещение, но это - большая ошибка.

Окна должны оставаться закрытыми как можно дольше. По словам эксперта по энергоэффективности Пяйви Суур-Уски, открытые окна помогают охладить помещение только в том случае, если они выходят на теневую сторону и возникает сквозняк. Также следует учитывать, что воздух, поступающий снаружи, может быть выше, чем в помещении. В этом случае окна лучше держать закрытыми.

Никому не нравится находиться в жарком помещении, особенно если вам нужно поспать. Работоспособность, концентрация и память с жарой ухудшаются. При перегревании могут появиться отеки и мышечные спазмы. В худшем случае перегрев может привести к летальному исходу, поэтому жизненно важно охладить тело и пить много воды.