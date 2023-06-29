Страшнее 666. Футболисты в Италии не смогут носить форму с символом нацизма

Не секрет, что среди поклонников нацизма число 88 имеет определенный смысл. Оно считается закодированным приветствием Heil Hitler! («Хайль Гитлер!»), поскольку буква H стоит в латинском алфавите восьмой.

СМИ сообщают, что в марте во время матча чемпионата Италии между «Лацио» и «Ромой» (1:0) болельщик «Лацио» был замечен на стадионе с футболкой с номером 88 и фамилией Гитлерсон. Еще двоих фанатов команды обвинили в антисемитском поведении, а руководство «Лацио» пожизненно запретило этим болельщикам посещать «Стадио Олимпико».