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ФОТО ⟩ Этот дом может спасти миллионы людей от наводнения

rus.postimees.ee
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Плавучий дом из бамбука.
Плавучий дом из бамбука. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

Вьетнамское архитектурное бюро H&P Architects построило прототип плавучего дома из бамбука.

Предназначение плавучего бамбукового дома - предоставить жителям густонаселенной дельты реки Меконг безопасный дом, в котором можно было бы жить даже в случае черного сценария, если уровень моря повысится и затопит их землю.

Дом изнутри.
Дом изнутри. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

Размеры первого этажа квадратного здания шесть на шесть метров. Под крышей расположены две отдельные спальные зоны. Очертание дома вдохновлено местной архитектурой. Подобные дома традиционно строят в сельской местности южного Вьетнама.

Дом изнутри.
Дом изнутри. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

Прототип изготовлен из бамбука, который растет почти в каждом уголке Вьетнама и является устойчивым ресурсом. Сегменты строения, сделанные из бамбуковых стволов разной толщины, соединены замками и другими креплениями, образуя прочный каркас. Снаружи здание покрыто плетеными бамбуковыми листьями, создающими красивый узор.

Дом может держаться на воде.
Дом может держаться на воде. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

Дом держится на плаву благодаря пластиковым емкостям, на которые он установлен. Также под домом имеются баки для воды и сточных вод. Кроме того, конструкция крыши позволяет собирать дождевую воду и достаточно прочна для установки солнечных батарей.

В будущем дельта Меконга может быть полна таких деревень.
В будущем дельта Меконга может быть полна таких деревень. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

H&P Architects надеется, что в будущем дома можно будет соединить и сформировать плавучую деревню. Проект был инициирован основателем H&P Джоан Тхань Ха в 2015 году. В 2022 году проект поддержал Samsung Cultural Foundation.

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