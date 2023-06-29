ФОТО ⟩ Этот дом может спасти миллионы людей от наводнения

Предназначение плавучего бамбукового дома - предоставить жителям густонаселенной дельты реки Меконг безопасный дом, в котором можно было бы жить даже в случае черного сценария, если уровень моря повысится и затопит их землю.
Размеры первого этажа квадратного здания шесть на шесть метров. Под крышей расположены две отдельные спальные зоны. Очертание дома вдохновлено местной архитектурой. Подобные дома традиционно строят в сельской местности южного Вьетнама.
Прототип изготовлен из бамбука, который растет почти в каждом уголке Вьетнама и является устойчивым ресурсом. Сегменты строения, сделанные из бамбуковых стволов разной толщины, соединены замками и другими креплениями, образуя прочный каркас. Снаружи здание покрыто плетеными бамбуковыми листьями, создающими красивый узор.
Дом держится на плаву благодаря пластиковым емкостям, на которые он установлен. Также под домом имеются баки для воды и сточных вод. Кроме того, конструкция крыши позволяет собирать дождевую воду и достаточно прочна для установки солнечных батарей.
H&P Architects надеется, что в будущем дома можно будет соединить и сформировать плавучую деревню. Проект был инициирован основателем H&P Джоан Тхань Ха в 2015 году. В 2022 году проект поддержал Samsung Cultural Foundation.