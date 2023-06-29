ФОТО ⟩ Этот дом может спасти миллионы людей от наводнения

Предназначение плавучего бамбукового дома - предоставить жителям густонаселенной дельты реки Меконг безопасный дом, в котором можно было бы жить даже в случае черного сценария, если уровень моря повысится и затопит их землю.

Дом изнутри. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

Размеры первого этажа квадратного здания шесть на шесть метров. Под крышей расположены две отдельные спальные зоны. Очертание дома вдохновлено местной архитектурой. Подобные дома традиционно строят в сельской местности южного Вьетнама.

Дом изнутри. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

Прототип изготовлен из бамбука, который растет почти в каждом уголке Вьетнама и является устойчивым ресурсом. Сегменты строения, сделанные из бамбуковых стволов разной толщины, соединены замками и другими креплениями, образуя прочный каркас. Снаружи здание покрыто плетеными бамбуковыми листьями, создающими красивый узор.

Дом может держаться на воде. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images

Дом держится на плаву благодаря пластиковым емкостям, на которые он установлен. Также под домом имеются баки для воды и сточных вод. Кроме того, конструкция крыши позволяет собирать дождевую воду и достаточно прочна для установки солнечных батарей.

В будущем дельта Меконга может быть полна таких деревень. Фото: Le Minh Hoang/H&P Architects/Cover Images