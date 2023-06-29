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Выплаты пособий многодетным семьям по прежним ставкам продолжатся до конца года

Rus.Postimees
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С 1 января 2024 года Департамент социального страхования будет выплачивать пособия многодетным семьям по следующим ставкам: в случае трех-шести детей вместо нынешних 650 евро – 450 евро в месяц, в случае семи и более детей вместо 850 евро – 650 евро ежемесячно. Также с нового года прекратится плавное снижение ставки пособия для многодетных семей.

Руководитель сферы семейных компенсаций Пирьо Кюннапуу поясняет, что если с начала текущего года пособие для многодетных семей, к примеру, с тремя детьми, выплачивалось до достижения старшим ребенком 19-летнего возраста и затем проходило постепенное снижение ставки пособия, то с нового года это прекратится. Другими словами, если в семье остается два или один ребенок младше 19 лет, которые получают детские пособия, то пособия для многодетной семьи по ставкам 2/3 и 1/3 от полной суммы им более выплачиваться не будут.

«Все семьи, которым мы производили выплаты с начала этого года или начнем в течение этого года выплачивать пособия многодетным семьям по сниженной ставке, продолжат их получать до конца 2023 года», - добавила Кюннапуу.

Согласно новому закону, не будет и индексации пособия для многодетной семьи, которая должна была вступить в силу с 1 мая 2024 года.

Приведенные выше изменения не затрагивают пособия для родителей-одиночек, пособия на первого и второго ребенка, которые останутся на прежнем уровне, а именно, 80 евро на каждого. Также изменения не касаются и суммы пособия, выплачиваемого с третьего ребенка, которая составляет 100 евро в месяц.

Всего от Департамента социального страхования детские пособия получают более 163 000 семей, 8600 родителей-одиночек и 23 900 многодетных семей.

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