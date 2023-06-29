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Смотрите ⟩ Пенсионер купил гаражный бокс и нашел в нем среди хлама настоящие сокровища

rus.postimees.ee
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Пенсионер Крис Мандин рядом с гаражом.
Пенсионер Крис Мандин рядом с гаражом. Фото: HANSONS/Cover Images/Scanpix

Пенсионер купил гаражный бокс, который, ко всеобщему удивлению, оказался полон сокровищ.

Незадолго до прошлого Рождества 78-летний Крис Мандин купил заброшенный гараж в Нортгемптоне, Великобритания, который был от пола до потолка забит вещами предыдущего владельца, съехавшего из многоквартирного дома. Среди хлама оказалось множество антиквариата: серебряные предметы и керамика.

Там были найдены ценные вещи, которые будут проданы на аукционе, организованном Hansons Auctioneers. Это, например, щипцы для сахара 1765 года, бутылка с серебряным горлышком 1901 года выпуска, старинная глиняная посуда из Египта и многое другое. Все вместе это может принести пенсионеру сотни фунтов стерлингов.

Вот, например, флакон с серебряной пробкой, датированный 1901 годом. 
Вот, например, флакон с серебряной пробкой, датированный 1901 годом. Фото: Hansons Auctioneers / SWNS

«Мне пришло электронное письмо от управляющего домом, где я живу в съемной квартире. В письме мне предложили купить гаражный бокс до того, как он поступит в продажу. Поскольку к моей квартире гаражного бокса не прилагалось, я подумал, что было бы полезно его купить. Мне объяснили, что бокс полон вещей и его нужно освободить. Когда я впервые открыл дверь гаража, я был удивлен тем, сколько там вещей, и начал отделять зерна от плевел», - рассказал Крис в интервью SWNS.

Щипцы для сахара XVIII века. 
Щипцы для сахара XVIII века. Фото: Hansons Auctioneers / SWNS / Scanpix

Он рассказал, что нашел в гараже кухонную мебель, книги, две видеокамеры, три коробки с виниловыми пластинками, проектор и экран, две фотокамеры, фотоальбомы, дипломы и, конечно же, ранее упомянутые драгоценные безделушки. Все было в фантастически хорошем состоянии и стоило денег, но Крис отвез большую часть найденных вещей в центр повторного использования. Однако он не хотел просто так расстаться с серебром и другими потенциально ценными вещами.

Серебряные солонка и перечница.
Серебряные солонка и перечница. Фото: Hansons Auctioneers / SWNS / Scanpix

Сосед объяснил Крису, что в местном антикварном магазине иногда проводятся бесплатные оценки, на которых эксперт Чарльз Хэнсон, владелец Hansons Auctioneers, осматривает предметы. Крис взял свои трофеи и отправился туда.

«Чарльз осмотрел мои вещи, и я был очень рад, что некоторые из них достойны продажи на аукционе. Теперь я с нетерпением жду, когда это произойдет», - сказал он.

Серебряная чаша.
Серебряная чаша. Фото: HANSONS/Cover Images/Scanpix

Чарльз Хэнсон, владелец Hansons Auctioneers, сказал: «Я был поражен всем, что нашел в гараже Крис. В общей сложности они эти вещи могут быть проданы на аукционе за 600 фунтов стерлингов, но возможно и больше. Было бы очень хорошо, если бы цена некоторых в результате торгов выросла, и Крис получил бы около тысячи фунтов».

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