Смотрите ⟩ Пенсионер купил гаражный бокс и нашел в нем среди хлама настоящие сокровища

Незадолго до прошлого Рождества 78-летний Крис Мандин купил заброшенный гараж в Нортгемптоне, Великобритания, который был от пола до потолка забит вещами предыдущего владельца, съехавшего из многоквартирного дома. Среди хлама оказалось множество антиквариата: серебряные предметы и керамика.
Там были найдены ценные вещи, которые будут проданы на аукционе, организованном Hansons Auctioneers. Это, например, щипцы для сахара 1765 года, бутылка с серебряным горлышком 1901 года выпуска, старинная глиняная посуда из Египта и многое другое. Все вместе это может принести пенсионеру сотни фунтов стерлингов.
«Мне пришло электронное письмо от управляющего домом, где я живу в съемной квартире. В письме мне предложили купить гаражный бокс до того, как он поступит в продажу. Поскольку к моей квартире гаражного бокса не прилагалось, я подумал, что было бы полезно его купить. Мне объяснили, что бокс полон вещей и его нужно освободить. Когда я впервые открыл дверь гаража, я был удивлен тем, сколько там вещей, и начал отделять зерна от плевел», - рассказал Крис в интервью SWNS.
Он рассказал, что нашел в гараже кухонную мебель, книги, две видеокамеры, три коробки с виниловыми пластинками, проектор и экран, две фотокамеры, фотоальбомы, дипломы и, конечно же, ранее упомянутые драгоценные безделушки. Все было в фантастически хорошем состоянии и стоило денег, но Крис отвез большую часть найденных вещей в центр повторного использования. Однако он не хотел просто так расстаться с серебром и другими потенциально ценными вещами.
Сосед объяснил Крису, что в местном антикварном магазине иногда проводятся бесплатные оценки, на которых эксперт Чарльз Хэнсон, владелец Hansons Auctioneers, осматривает предметы. Крис взял свои трофеи и отправился туда.
«Чарльз осмотрел мои вещи, и я был очень рад, что некоторые из них достойны продажи на аукционе. Теперь я с нетерпением жду, когда это произойдет», - сказал он.
Чарльз Хэнсон, владелец Hansons Auctioneers, сказал: «Я был поражен всем, что нашел в гараже Крис. В общей сложности они эти вещи могут быть проданы на аукционе за 600 фунтов стерлингов, но возможно и больше. Было бы очень хорошо, если бы цена некоторых в результате торгов выросла, и Крис получил бы около тысячи фунтов».