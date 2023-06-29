Смотрите ⟩ Пенсионер купил гаражный бокс и нашел в нем среди хлама настоящие сокровища

Незадолго до прошлого Рождества 78-летний Крис Мандин купил заброшенный гараж в Нортгемптоне, Великобритания, который был от пола до потолка забит вещами предыдущего владельца, съехавшего из многоквартирного дома. Среди хлама оказалось множество антиквариата: серебряные предметы и керамика.

Там были найдены ценные вещи, которые будут проданы на аукционе, организованном Hansons Auctioneers. Это, например, щипцы для сахара 1765 года, бутылка с серебряным горлышком 1901 года выпуска, старинная глиняная посуда из Египта и многое другое. Все вместе это может принести пенсионеру сотни фунтов стерлингов.

Вот, например, флакон с серебряной пробкой, датированный 1901 годом. Фото: Hansons Auctioneers / SWNS

«Мне пришло электронное письмо от управляющего домом, где я живу в съемной квартире. В письме мне предложили купить гаражный бокс до того, как он поступит в продажу. Поскольку к моей квартире гаражного бокса не прилагалось, я подумал, что было бы полезно его купить. Мне объяснили, что бокс полон вещей и его нужно освободить. Когда я впервые открыл дверь гаража, я был удивлен тем, сколько там вещей, и начал отделять зерна от плевел», - рассказал Крис в интервью SWNS.

Щипцы для сахара XVIII века. Фото: Hansons Auctioneers / SWNS / Scanpix