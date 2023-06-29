Одна из лучших в истории спортсменок возвращается в большой спорт

26-летняя спортсменка не выступала на соревнованиях с момента, когда не завершила выступление на Олимпиаде в Токио. В 2021 году американка отказалась от выступления в нескольких финалах Олимпиады, поскольку опасалась за свое психическое здоровье.

Сейчас еще неизвестно, примет ли Байлз участие в Олимпиаде в Париже, но ее первое выступление после паузы намечено на соревнованиях US Classic, которые пройдут 4-5 августа – это разогрев накануне чемпионата США.