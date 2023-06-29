Одна из лучших в истории спортсменок возвращается в большой спорт

Американская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 19-кратная чемпионка мира, в том числе 5-кратная в абсолютном первенстве Симона Байлз в августе планирует вернуться в большой спорт.
26-летняя спортсменка не выступала на соревнованиях с момента, когда не завершила выступление на Олимпиаде в Токио. В 2021 году американка отказалась от выступления в нескольких финалах Олимпиады, поскольку опасалась за свое психическое здоровье.
Сейчас еще неизвестно, примет ли Байлз участие в Олимпиаде в Париже, но ее первое выступление после паузы намечено на соревнованиях US Classic, которые пройдут 4-5 августа – это разогрев накануне чемпионата США.
Симона Байлз является одной из самых успешных спортсменок в истории спорта. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики, деля его с Ларисой Латыниной.