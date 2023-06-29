Тестирование цифрового радио в Эстонии продлится до конца года

«Одним из преимуществ DAB+ по сравнению с FM-вещанием является возможность создания новых станций. Так Duo Media запустила новые каналы Duo Gold (музыка 50–70-х годов), Duo Greatest Hits (поп-рок последних 25 лет) и Elmari Tantsuõhtu (танцевальная музыка на эстонском языке). Этим летом в качестве специального проекта будет добавлено Kuku Ralliraadio, созданное в сотрудничестве с организаторами WRC Rally Estonia. Впервые станцию, созданную для чемпионата мира по ралли, можно будет слушать не только на временных FM-частотах в районе проведения ралли, но и во всех регионах Эстонии с покрытием DAB+», – отметил исполнительный директор Duo ​​Media Networks Ристо Розиманнус.

В течение периода тестирования проверяются различные настройки и параметры, из-за чего в передаче программ возможны помехи. Слушателей просят отнестись к этому с пониманием.

Технология DAB+ позволяет использовать один цифровой радиопередатчик для трансляции около двадцати радиопрограмм, в то время как при использовании аналогового радио один передатчик передает лишь одну программу. Общее количество программ, которые могут передаваться одновременно, зависит от зоны покрытия сигнала и качества звучания. Преимущества цифрового радио заключаются в лучшем и более стабильном качестве звука и дополнительных возможностях, таких как отображение на экране приемника информации о программах, новостей, текстов песен и так далее.