Тестирование цифрового радио в Эстонии продлится до конца года

Период тестирования услуги цифрового радио DAB+, начавшийся в конце прошлого года, продлевается до 31 декабря 2023 года. Тестовые передатчики цифрового радио работают на Таллиннской телебашне, в Коэру и в Пехка в волости Хальяла. Компания Duo Media Networks также установила тестовые передатчики в Пярну и Тарту.
«Испытания подтверждают, что цифровое радио нового поколения гораздо более продвинутое. Качество и доступность сигнала в запланированной зоне покрытия иногда даже превосходили ожидания. Мы в текущем режиме выполняем различные настройки качества и передачи программ, чтобы параметры цифрового вещания подходили как радиослушателям, так и вещательным станциям. Осенью мы собираемся запустить передатчик на мачте Валгъярве, выполнив первоначальный план по созданию возможности тестирования на всей трассе Таллинн-Лухамаа. Одной из причин продления периода тестирования является интерес слушателей и положительные отзывы – многие хотят слушать в машинах цифровое радио, особенно летом», – сказал директор по технологиям и ИТ Levira Кристо Каасан.
В тестовый период цифровое радио можно слушать в большей части Северной и Центральной Эстонии. На шоссе Таллинн-Тарту покрытие распространяется, как минимум, до Пыльтсамаа, на шоссе Таллинн-Нарва – как минимум, до Кохтла-Ярве и, при благоприятных условиях, дальше. Во время движения таллиннский передатчик автоматически меняет сигнал. Сигнал передатчиков в Таллинне и Пехка можно найти на канале DAB+ 10A, а канал передатчика в Коэру – 7A.
Тестирование цифрового радио проводится компаниями Levira, Duo Media Networks и Mediainvest Holding. В настоящее время в тестировании участвуют 14 радиостанций: радиопрограммы Duo Media Networks Raadio Elmar, Raadio Kuku, Raadio MyHits, Raadio Duo, Duo Gold, Duo Greatest Hits, Народное радио и DFM, а также Star FM Eesti, Klassikaraadio, Äripäeva Raadio, Power Hit Radio, Tre Raadio и Radio Nostalgia.
«Одним из преимуществ DAB+ по сравнению с FM-вещанием является возможность создания новых станций. Так Duo Media запустила новые каналы Duo Gold (музыка 50–70-х годов), Duo Greatest Hits (поп-рок последних 25 лет) и Elmari Tantsuõhtu (танцевальная музыка на эстонском языке). Этим летом в качестве специального проекта будет добавлено Kuku Ralliraadio, созданное в сотрудничестве с организаторами WRC Rally Estonia. Впервые станцию, созданную для чемпионата мира по ралли, можно будет слушать не только на временных FM-частотах в районе проведения ралли, но и во всех регионах Эстонии с покрытием DAB+», – отметил исполнительный директор Duo Media Networks Ристо Розиманнус.
В течение периода тестирования проверяются различные настройки и параметры, из-за чего в передаче программ возможны помехи. Слушателей просят отнестись к этому с пониманием.
Технология DAB+ позволяет использовать один цифровой радиопередатчик для трансляции около двадцати радиопрограмм, в то время как при использовании аналогового радио один передатчик передает лишь одну программу. Общее количество программ, которые могут передаваться одновременно, зависит от зоны покрытия сигнала и качества звучания. Преимущества цифрового радио заключаются в лучшем и более стабильном качестве звука и дополнительных возможностях, таких как отображение на экране приемника информации о программах, новостей, текстов песен и так далее.
Дополнительные сведения можно найти на сайте digilevi.ee, где информация публикуется на протяжении всего периода тестирования и где слушатели также могут оставлять свои отзывы.