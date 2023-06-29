Министерство тайно направило 140 000 евро активистам, выступающим за вырубку леса

Министерство решило выделить львиную долю финансирования мероприятия по сохранению и использованию дикой природы в рамках программы охраны и использования окружающей среды Союзу владельцев частных лесов: союз получил 140 000 евро и товарищество охотников - 10 000 евро из подмероприятия по развитию лесного хозяйства, а семь заявителей получили в общей сложности 107 000 евро из подмероприятия по сохранению биоразнообразия.