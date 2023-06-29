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Министерство тайно направило 140 000 евро активистам, выступающим за вырубку леса

Юлле Харью
, журналист
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Генеральный директор Эстонского союза владельцев частных лесов Яанус Аун пообещал быть хорошим партнером для государства.
Генеральный директор Эстонского союза владельцев частных лесов Яанус Аун пообещал быть хорошим партнером для государства. Фото: Eero Vabamägi

Министерство окружающей среды решило по-тихому выделить 140 000 евро на поддержку Союза владельцев частных лесов (EEML), который борется против сокращения вырубки, охраны птиц и природоохранных ограничений.

Министерство решило выделить львиную долю финансирования мероприятия по сохранению и использованию дикой природы в рамках программы охраны и использования окружающей среды Союзу владельцев частных лесов: союз получил 140 000 евро и товарищество охотников - 10 000 евро из подмероприятия по развитию лесного хозяйства, а семь заявителей получили в общей сложности 107 000 евро из подмероприятия по сохранению биоразнообразия.

«Министерство окружающей среды поддерживает ряд НКО для достижения отраслевых целей страны. От EEML ожидается, что, как и другие, крупнейшая организация, объединяющая частных лесовладельцев, сможет помочь Министерству окружающей среды в реализации его деятельности», - сказала советник отдела лесного хозяйства Министерства окружающей среды Марет Парв, обосновывая решение бывшего министра окружающей среды Мадиса Калласа (Социал-демократическая партия) о выделении субсидий Союзу владельцев частных лесов.

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