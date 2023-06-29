Правила поменялись. УЕФА утвердил новую систему отбора на ЧМ

Из-за увеличения количества участников финальной части чемпионата мира–2026 с 32 до 48 команд, Европа получит больше путевок, которые предстоит разыграть. Изначально УЕФА располагал 13 путевками в финальную часть, но теперь эта цифра увеличится до 16.

Также был изменен формат отбора. Все европейские сборные будут разделены на 12 групп по 4-5 команд (шесть групп по пять и шесть групп по четыре), 12 победителей групп напрямую выйдут на чемпионат мира, а 12 команд, занявших второе место, отправятся в плей-офф вместе с четырьмя сборными с лучшим рейтингом из Лиги наций сезона-2024/2025, которые не преуспеют в отборе на ЧМ. Эти 16 команд разыграют последние четыре места на мировом первенстве от Европы.