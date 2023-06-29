Правила поменялись. УЕФА утвердил новую систему отбора на ЧМ

В среду, 28 июня, на очередном заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение об изменении формата отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, сообщает zn.ua.
Из-за увеличения количества участников финальной части чемпионата мира–2026 с 32 до 48 команд, Европа получит больше путевок, которые предстоит разыграть. Изначально УЕФА располагал 13 путевками в финальную часть, но теперь эта цифра увеличится до 16.
Также был изменен формат отбора. Все европейские сборные будут разделены на 12 групп по 4-5 команд (шесть групп по пять и шесть групп по четыре), 12 победителей групп напрямую выйдут на чемпионат мира, а 12 команд, занявших второе место, отправятся в плей-офф вместе с четырьмя сборными с лучшим рейтингом из Лиги наций сезона-2024/2025, которые не преуспеют в отборе на ЧМ. Эти 16 команд разыграют последние четыре места на мировом первенстве от Европы.
Чемпионат мира по футболу в июне-июле 2026 года будут принимать США, Мексика и Канада. Игры пройдут в 16 городах. ЧМ-2026 станет первым в истории, в финальной части которого сыграют 48 команд. Мундиаль продлится 39 дней, за которые будут сыграны 104 матча, что также станет рекордом.