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Обзор ⟩ Как обеспечить доступные цены на еду жителям Европы
Трактор пашет ферму в Киевской области, апрель 2023 года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 апреля предложила дополнительную поддержку в размере 100 млн евро для фермеров ЕС, чтобы ослабить давление на рынок из-за огромных объемов украинского зерна. Брюссель пытается найти решение после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна и других продуктов питания. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP
Анастасия Тидо
, журналист
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Пандемия и развязанная Россией война оголили глобальную проблему: поставки сельскохозяйственной продукции оказались крайне чувствительны к кризисам. Десятки миллионов людей в мире оказались перед угрозой голода, а жители благополучной Европы болезненно ощущают кризис на своих кошельках. Сегодня Европейский союз разрабатывает меры, которые позволят избавить нас в будущем от безумного роста цен и предотвратят дефицит продуктов.

На бюрократическом языке эти меры называются «глобальным переходом продовольственной системы к устойчивости перед возможными кризисами». Rus.Postimees задался целью выяснить, что этот глобальный переход будет означать на практике и как он скажется в итоге на наших холодильниках. 

Фермеры жалуются на неравенство

Глава Центрального союза хуторян Эстонии Керли Атс рассказала Rus.Postimees о том, как видят борьбу с кризисами в сельском хозяйстве сами фермеры. По словам Атс, сельскохозяйственный сектор сильно пострадал в последние годы. Сначала кризис, вызванный вспышкой вируса COVID-19, привел к острой нехватке рабочей силы на селе и к сбоям в цепочках поставок.

Затем развязанная Россией война привела к резкому росту цен на все средства производства. «В этом году, помимо и без того сложной экономической ситуации, сказались чрезвычайные погодные условия. Из-за этого возникла нехватка зерна и кормов для животных. Все это ударило по сельскому хозяйству Эстонии», - сокрушается руководитель союза.

Керли Атс, член правления Центрального союза хуторян Эстонии.
Керли Атс, член правления Центрального союза хуторян Эстонии. Фото: Urmas Luik

По словам Керли Атс, одной из основных проблем эстонских производителей сельхозпродукции давно стало неравенство между государствами-членами с точки зрения возможностей для поддержки. «Самые богатые страны ЕС обычно максимально поддерживают своих фермеров. Если учесть разный уровень прямых дотаций, то это вопиющее искажение конкуренции в ущерб нашим аграриям», - считает руководитель союза хуторян.

Еврокомиссия спешит на помощь

Официальная страница Европейской комиссии гласит, что в виде дотаций для поддержки фермеров, пострадавших от высоких затрат и закрытия экспортных рынков, будут распределены 500 миллионов евро. Кроме того, уже введен ряд новых правил для защиты европейского рынка сельхозпродукции. 

О том, что это за деньги и специальные меры, мы поговорили с экспертом Директората по развитию сельского хозяйства Европейской Комиссии Тауно Лукасом. По словам Лукаса, обнародованная информация несколько устарела - 500 млн евро были предусмотрены в прошлом году. Суммы резерва составляют минимум 450 млн евро в год и могут год от года меняться. Также в разные годы может быть разной сумма, использованная из резерва. 

«Резерв является частью нашей общей аграрной политики. Он рассчитан на кризис, то есть на какой-то серьезный удар по сельскому хозяйству. Например, в связи с войной в Украине или падежом животных из-за заболевания».

Обычно его использование построено так: если случается кризис, государства-члены информируют об этом Европейскую комиссию. Как правило, это делают либо профильные министры, либо комитет специальных представителей по сельскому хозяйству. Ситуацию обсуждают, а затем представители стран-членов решают, то ли кризис приближается, то ли он уже случился, а значит, нужно задействовать резервные деньги.

Дальше Европейская комиссия определяет, сколько нужно выделить и на что. Обычно вся сумма резерва сразу не задействуется. В этом году из резерва было изъято два пакета дотаций в связи с влиянием войны на европейский рынок продовольствия. Деньги были направлены фермерам из стран Восточной Европы: Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии. Они больше всего ощутили влияние притока украинского зерна и семечки.   

Их рынки в первую очередь пострадали от того, что в Восточную Европу было перенаправлено зерно из Украины, которое не удалось вывезти морем. Из-за этого цены стали резко падать, что поставило европейских производителей зерновых в крайне невыгодное положение.

Фермеры заблокировали движение возле границы с Украиной, протестуя против притока украинского зерна в Дорогуск, восточная Польша, 9 июня 2023 г.
Фермеры заблокировали движение возле границы с Украиной, протестуя против притока украинского зерна в Дорогуск, восточная Польша, 9 июня 2023 г. Фото: BARTLOMIEJ WOJTOWICZ/EPA

Польские фермеры в течение нескольких месяцев жаловались на приток украинской продукции в Польшу, что привело к снижению цен. Последний протест произошел несколько недель назад, несмотря на усилия Польши и ЕС по смягчению влияния на рынок украинских сельскохозяйственных товаров.

Масштабные поставки украинского зерна в ЕС стали возможны после нападения России на Украину. Год назад Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинскую агропродукцию в знак солидарности и поддержки украинской экономики.

Однако уже весной этого года Польша, а также Словакия, Венгрия и Болгария в одностороннем порядке заблокировали импорт зерна из Украины на фоне протестов фермеров против падения цен. 28 апреля запрет был заменен автономными торговыми мерами Европейского союза.

Согласно распоряжению Еврокомиссии, которое, кроме четырех названных стран, распространяется и на Румынию, ввоз украинского зерна на территорию этих стран возможен только в режиме транзита в третьи страны.  Не поздно ли метаться, когда кризис уже случился?

«Разумеется, всегда лучше кризис предупреждать, чем устранять его последствия, но не всегда это возможно, - говорит Лукас. - Предупреждение требует точного прогноза. Прогнозировать, как те или иные факторы повлияют на рынок, очень сложно».

Все не так плохо, как кажется

Тауно Лукас говорит, что с распределением средств Евросоюза все не так несправедливо, как может показаться. «Прямые дотации фермерам выплачивает Евросоюз, а не государства-члены. Богатые страны вроде Германии и Франции не могут помогать своим фермерам за счет госбюджета, выплачивая деньги напрямую. - объяснил эксперт Европейской комиссии. - Прямые дотации платят из бюджета Евросоюза».  

Каждый год выплачиваются дотации фермерам конкретных стран, суммы и сроки определяются заранее и всем об этом известно. Договариваются на семилетний срок, и в случае кризиса из этого текущего бюджета выплачивать дополнительно уже ничего нельзя. Именно поэтому и решили создать резерв. 

В дополнение к деньгам из кризисного резерва Евросоюза, государства-члены могут сами выплачивать своим фермерам помощь из госбюджета. «Это не обязательство, разумеется, а право государств-членов оказывать помощь своему аграрному сектору, - отметил Тауно Лукас. - Вообще основная идея антикризисного механизма состоит в том, чтобы быстро помогать тем, кто в случае неожиданных сложностей пострадает больше всего».

«Европейская комиссия создала антикризисный резерв для сельского хозяйства, из которого, насколько мне известно, Эстонии было выделено 1,7 млн евро. К этим деньгам государство может добавить 200% от выделенной суммы. То есть можно в случае необходимости поддержать эстонский аграрный сектор на 5 млн евро, - рассказывает Керли Атс. - Учитывая сегодняшнюю ситуацию, это, увы, очень скромная сумма».

Керли Атс также отметила, что в Евросоюзе только в четырех странах, включая Эстонию, не применяется дифференциация НСО к продуктам питания. «С учетом повышения НСО это неизбежно приводит к тому, что эстонские сельхозпроизводители не могут конкурировать на рынке ЕС. Важно всегда помнить, что поддержка фермеров - это на самом деле поддержка потребителя, потому что благодаря этому можно предложить потребителям местные продукты дешевле», - говорит Атс.

Эстонские фермеры неизбежно сталкиваются с тем, что из-за географического положения и размера рынка производство продуктов неизбежно дороже, чем в больших странах Центральной и Западной Европы.

Оливковый сад в Испании.
Оливковый сад в Испании. Фото: MARCELO DEL POZO

«Уже сегодня мы ощущаем, что нестабильная экономическая ситуация последних лет привела к тому, что мелкие фермы сворачивают производство. Они находятся в самом уязвимом положении, - объясняет проблему Керли Атс. - Более крупные фермеры часто выигрывают от эффекта масштаба, что означает, что они могут производить большее количество продукции за меньшие деньги на единицу площади».

Все проблемы решаемы

Тауно Лукас говорит, что все-таки выгод от общей европейской аграрной политики больше. «Нет никаких сомнений в том, что единая аграрная политика Европейского союза и меры, предпринимаемые Европейской комиссией, идут на пользу эстонским фермерам. Начнем с того, что мы являемся частью общего европейского рынка, и эстонские производители могут беспрепятственно продавать свою продукцию по всей Европе».

Кроме того, единая аграрная политика предусматривает много разных пособий фермерам и помощь за счет антикризисного резерва - это только одна небольшая их часть. «Чтобы эстонские фермеры могли пользоваться всеми возможностями, эстонское правительство должно внедрить стратегический план общей аграрной политики. Это план, который должны составить все государства-члены, чтобы определить правильное сочетание различных мер поддержки из того, что предусматривает единая аграрная политика».

Но как эстонские производители могут использовать средства ЕС в ближайшем будущем? Легко ли фермерам использовать эти средства? По словам Керли Атс, особых проблем с заявками на дотации нет.

«Могу сказать, что фермерам сегодня легко это делать, потому что их поддерживают очень грамотные консультанты. PRIA также разработала свою платформу ePRIA и сделала портал приложений более удобным для пользователя. Для членов нашего союза принципиально важно сохранение и развитие консультационного центра для сельхозпроизводителей, а также разделение компетентных консультантов по секторам».

По словам Керли Атс, сегодняшние меры поддержки со стороны Евросоюза привязаны к количеству гектаров обрабатываемой пашни или к поголовью скота, а это означает, что чем крупнее компании, тем больше субсидий они получают. «Союз фермеров очень заинтересован в том, чтобы больше внимания уделялось реализации мер, которые помогли бы поддержать разнообразную структуру сельскохозяйственного сектора, то есть и более мелких производителей тоже».  

Не за все проблемы в ответе Евросоюз

В последние годы организации сельхозпроизводителей неоднократно поднимали вопрос о пересмотре и снижении ставки НСО на продовольственные товары. 

«Мы начали с просьбы снизить ставку НСО на овощи и фрукты, - рассказывает руководитель союза хуторян. - В 2020 году мы обратились к политикам, чтобы, как и в Латвии, ставка НСО на овощи и фрукты была снижена на 5%. На наш взгляд, этот вопрос не стали основательно изучать. Сегодня мы столкнулись с совершенно новой ситуацией, когда вместо снижения НСО планируется его повышение! Это крайне негативно скажется на продуктовой корзине эстонских потребителей, особенно на малообеспеченных людях и детях. Хотим напомнить, что еда – это не предмет роскоши!»

Недоступность овощей и фруктов для малообеспеченных семей может плохо сказаться на здоровье детей.
Недоступность овощей и фруктов для малообеспеченных семей может плохо сказаться на здоровье детей. Фото: Liisa Gritšenko

«Высокая инфляция за последний год привела к резкому росту цен на продукты. Это вынудило потребителей покупать более дешевые обработанные продукты с низким содержанием питательных веществ. Боюсь, что в результате в ближайшие годы мы увидим рост проблем со здоровьем, - считает Керли Атс.

Нам как стране действительно нужно начать видеть всю картину, чтобы осуществлять более целенаправленные меры для достижения целей. Еда и здоровье очень тесно связаны, и если мы хотим сократить расходы на здравоохранение, мы должны внести свой вклад в здоровье людей, потому что я более чем убеждена, что обеспечить качественное питание дешевле, чем потом лечить больных людей. Сейчас самое время начать работать над этим!»

Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Эстонии.

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