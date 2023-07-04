Обзор ⟩ Как помочь фермерам и обеспечить доступную еду жителям Европы

Пандемия и развязанная Россией война оголили глобальную проблему: поставки сельскохозяйственной продукции оказались крайне чувствительны к кризисам. Десятки миллионов людей в мире оказались перед угрозой голода, а жители благополучной Европы болезненно ощущают кризис на своих кошельках. Сегодня Европейский союз разрабатывает меры, которые позволят избавить нас в будущем от безумного роста цен и предотвратят дефицит продуктов.
На бюрократическом языке эти меры называются «глобальным переходом продовольственной системы к устойчивости перед возможными кризисами». Rus.Postimees задался целью выяснить, что этот глобальный переход будет означать на практике и как он скажется в итоге на наших холодильниках.
Фермеры жалуются на неравенство
Глава Центрального союза хуторян Эстонии Керли Атс рассказала Rus.Postimees о том, как видят борьбу с кризисами в сельском хозяйстве сами фермеры. По словам Атс, сельскохозяйственный сектор сильно пострадал в последние годы. Сначала кризис, вызванный вспышкой вируса COVID-19, привел к острой нехватке рабочей силы на селе и к сбоям в цепочках поставок.
Затем развязанная Россией война привела к резкому росту цен на все средства производства. «В этом году, помимо и без того сложной экономической ситуации, сказались чрезвычайные погодные условия. Из-за этого возникла нехватка зерна и кормов для животных. Все это ударило по сельскому хозяйству Эстонии», - сокрушается руководитель союза.
По словам Керли Атс, одной из основных проблем эстонских производителей сельхозпродукции давно стало неравенство между государствами-членами с точки зрения возможностей для поддержки. «Самые богатые страны ЕС обычно максимально поддерживают своих фермеров. Если учесть разный уровень прямых дотаций, то это вопиющее искажение конкуренции в ущерб нашим аграриям», - считает руководитель союза хуторян.
Еврокомиссия спешит на помощь
Официальная страница Европейской комиссии гласит, что в виде дотаций для поддержки фермеров, пострадавших от высоких затрат и закрытия экспортных рынков, будут распределены 500 миллионов евро. Кроме того, уже введен ряд новых правил для защиты европейского рынка сельхозпродукции.