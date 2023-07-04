Обзор ⟩ Как помочь фермерам и обеспечить доступную еду жителям Европы

Их рынки в первую очередь пострадали от того, что в Восточную Европу было перенаправлено зерно из Украины, которое не удалось вывезти морем. Из-за этого цены стали резко падать, что поставило европейских производителей зерновых в крайне невыгодное положение.

Фермеры заблокировали движение возле границы с Украиной, протестуя против притока украинского зерна в Дорогуск, восточная Польша, 9 июня 2023 г.

Польские фермеры в течение нескольких месяцев жаловались на приток украинской продукции в Польшу, что привело к снижению цен. Последний протест произошел несколько недель назад, несмотря на усилия Польши и ЕС по смягчению влияния на рынок украинских сельскохозяйственных товаров.

Масштабные поставки украинского зерна в ЕС стали возможны после нападения России на Украину. Год назад Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинскую агропродукцию в знак солидарности и поддержки украинской экономики.

Однако уже весной этого года Польша, а также Словакия, Венгрия и Болгария в одностороннем порядке заблокировали импорт зерна из Украины на фоне протестов фермеров против падения цен. 28 апреля запрет был заменен автономными торговыми мерами Европейского союза.

Согласно распоряжению Еврокомиссии, которое, кроме четырех названных стран, распространяется и на Румынию, ввоз украинского зерна на территорию этих стран возможен только в режиме транзита в третьи страны. Не поздно ли метаться, когда кризис уже случился?