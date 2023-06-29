Кая Каллас: храбрые украинцы показали, что хребет агрессора можно сломать

Одной из основных тем обсуждения стала необходимость усиления поддержки Украины и повышения цены агрессии для России. Также были рассмотрены меры, необходимые для обеспечения безопасности и повышения конкурентоспособности Европейского союза, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

На встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Метсолой премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Украина побеждает в войне, и события в России не должны отвлекать Европейский союз от непоколебимой поддержки украинского народа. Она также отметила важность продолжения давления на режим Путина.

«Храбрые украинцы показали, что хребет агрессора можно сломать. С каждым днем становится все яснее, что Украина выиграет эту войну. Нам необходимо сохранять единство и с полной решимостью поддерживать их. Нет места для колебаний или отступления, наоборот, мы должны продолжать повышать цену агрессии для России. События в России не должны размывать фокус нашего внимания», — подчеркнула Каллас.

Каллас сказала, что ее приоритетами на предстоящем саммите, который начнется в четверг, будет необходимость использования замороженных российских активов для восстановления Украины и привлечение виновных в преступлении агрессии к ответственности. «Мы должны создать международный трибунал для расследования преступления агрессии с широкой международной легитимностью и без иммунитета для российских лидеров. Это те параметры, которые я намерена рекомендовать другим лидерам в Европейском совете», – сказала она.