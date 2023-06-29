Мечтаете о прекрасном летнем пикнике? Следуйте этим простым советам, и у вас получится

Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti Педро Кастро рекомендует большую часть еды для пикника приготовить дома заранее.

Полезные уловки для перевозки еды

Планируете ли вы обедать в парке или на пляже, вам нужно упаковать все необходимое для пикника, чтобы прием пищи превратился в настоящее удовольствие.

Фото: Ikea

«Если у вас есть подходящие аксессуары и коробки для продуктов, вы легко сможете взять с собой все, что захотите. Приготовьте еду дома и упакуйте ее в пищевые коробки с крышками, которые не только удобны в транспортировке, но и подходят для сервировки. Если вы предпочитаете яркость и красочность, выбирайте цветные коробки для еды. Хотя пластиковые коробки легче, стеклянная посуда обычно лучше смотрится. Некоторые закуски стоит положить в многоразовые закрывающиеся пакеты, которые вы можете использовать снова и снова, позже они также подходят для хранения еды в холодильнике», - советует Кастро.

Фото: Ikea

Некоторые продукты могут быть упакованы в специальные пакеты-холодильники, которые не только удобны, но и поддерживают температуру продуктов и дольше сохраняют их свежими. Если вы планируете подавать горячую еду, рассмотрите возможность использования пищевых термосов.