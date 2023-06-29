Мечтаете о прекрасном летнем пикнике? Следуйте этим простым советам, и у вас получится

Солнечные летние дни идеально подходят для пикника. Что может быть лучше, чем часы, проведенные на свежем воздухе с семьей или друзьями? С помощью этих простых советов вы организуете в парке, на пляже или в саду пикник, который запомнится вам надолго.
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti Педро Кастро рекомендует большую часть еды для пикника приготовить дома заранее.
Полезные уловки для перевозки еды
Планируете ли вы обедать в парке или на пляже, вам нужно упаковать все необходимое для пикника, чтобы прием пищи превратился в настоящее удовольствие.
«Если у вас есть подходящие аксессуары и коробки для продуктов, вы легко сможете взять с собой все, что захотите. Приготовьте еду дома и упакуйте ее в пищевые коробки с крышками, которые не только удобны в транспортировке, но и подходят для сервировки. Если вы предпочитаете яркость и красочность, выбирайте цветные коробки для еды. Хотя пластиковые коробки легче, стеклянная посуда обычно лучше смотрится. Некоторые закуски стоит положить в многоразовые закрывающиеся пакеты, которые вы можете использовать снова и снова, позже они также подходят для хранения еды в холодильнике», - советует Кастро.
Некоторые продукты могут быть упакованы в специальные пакеты-холодильники, которые не только удобны, но и поддерживают температуру продуктов и дольше сохраняют их свежими. Если вы планируете подавать горячую еду, рассмотрите возможность использования пищевых термосов.
Пикник можно совместить с приготовлением шашлыка. «Если у вас есть переносной угольный гриль, вы можете приготовить мясо и овощи на месте. Переносной гриль легко устанавливать, и его можно сложить, чтобы он занимал меньше места при транспортировке», - сказал Кастро. Он также напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности и о том, что жарить можно только там, где это разрешено.
Как создать уют?
Хотя главным героем пикника является еда, атмосфера также играет большую роль. Уюта добавят плед для пикника и подушки. Для тех, кто не любит сидеть на земле, можно принести легкие складные стулья.
Дизайнер интерьеров также поделился хитростью, которая делает пикник намного комфортнее: для подачи закусок и напитков незаменимы поднос стоимостью всего несколько евро или сервировочный столик.
Он также рекомендует при подготовке к пикнику подумать обо всем, что создает настроение: портативная Bluetooth-колонка для воспроизведения музыки, а также различные уличные фонарики, безопасные светодиодные свечи, специальные уличные подушки и скатерти.
Будьте в тени и пейте достаточно воды
День жарче, чем вы думали? Возьмите с собой термос, в котором напитки остаются прохладными до шести часов.
«На летнем пикнике необходима питьевая вода. Термос долго сохраняет нужную температуру напитков», - говорит дизайнер. Если термоса под рукой нет, многоразовая бутылка для воды также является хорошим и экологичным вариантом.
В жаркую погоду зонтик помогает чувствовать себя более комфортно, что особенно приятно во время длинного пикника на пляже или в парке, и помогает предотвратить солнечные ожоги или солнечный удар. Кастро знает простой и доступный способ сделать себе солнцезащитный или ветрозащитный козырек, если вам это нужно. «Включите свою креативность и создайте тень самостоятельно. Возьмите несколько более длинных веток, сложите их треугольником и накройте одеялом - этого должно быть достаточно, чтобы вы могли наслаждаться тенью», - сказал Кастро.