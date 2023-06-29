Посетители торгового центра застряли в лифте

В среду после полудня спасателей вызывали в торговый центр Centrum в Вильянди, где люди застряли в лифте.
Руководитель по связям с общественностью Спасательного департамента Андра Вяэртмаа рассказала, что поскольку лифт не удалось открыть с помощью ключа, спасатели сделали это силой. Люди были спасены, они не пострадали и чувствовали себя хорошо.
Руководитель Centrum Рета Лепп отметила, что лифтом одновременно могут пользоваться до восьми человек, но в данном случае туда зашли девять человек.
«Сейчас лифт закрыт, техники осмотрят его и попытаются выяснить, почему это произошло. Наше предположение таково, что причиной послужила перегрузка», - добавила она.