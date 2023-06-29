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Посетители торгового центра застряли в лифте

Rus.Postimees
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Торговый центр Centrum.
Торговый центр Centrum. Фото: Marko Saarm

В среду после полудня спасателей вызывали в торговый центр Centrum в Вильянди, где люди застряли в лифте.

Руководитель по связям с общественностью Спасательного департамента Андра Вяэртмаа рассказала, что поскольку лифт не удалось открыть с помощью ключа, спасатели сделали это силой. Люди были спасены, они не пострадали и чувствовали себя хорошо.

Руководитель Centrum Рета Лепп отметила, что лифтом одновременно могут пользоваться до восьми человек, но в данном случае туда зашли девять человек.

«Сейчас лифт закрыт, техники осмотрят его и попытаются выяснить, почему это произошло. Наше предположение таково, что причиной послужила перегрузка», - добавила она.

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