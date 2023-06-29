Суд вынес приговор трем автоугонщикам

Суд приговорил Эйвинаса Григаса и Йонаса Рудавичюса к трем годам, а Гитиса Видугириса к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Уголовные дела рассматривались в порядке общего производства, так как подсудимые не признались в совершении преступлений.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура удовлетворена тем, что суд приговорил угонявших транспортные средства в Эстонии мужчин к более строгому наказанию, чем в среднем за подобные деяния.

«Мы имели дело с преднамеренными и тщательно продуманными преступлениями. Обвиняемые продумывали план действий таким образом, чтобы минимизировать риск быть пойманными. Например, использовали разовые разговорные карточки и распределяли между собой роли», - пояснила она.

По словам Картау, это уже второй в этом году приговор в отношении угонщиков автомобилей - граждан Литвы.

«Такие решения имеют посыл для преступников - в Эстонии не стоит совершать такие преступления, преступники будут пойманы и привлечены к ответственности», - сказала Картау.

Прокуратура обвинила граждан Литвы в краже четырех автомобилей из Эстонии.

Согласно обвинению, 1 августа 2022 года один из подсудимых с неизвестными лицами угнал Toyota Land Cruiser из Вильянди, а в ночь на 8 сентября двое других пытались угнать Lexus RX450H из волости Камбья Тартуского уезда.