На границе Литвы усилили проверку лиц, следующих из РФ и Беларуси

Как сообщило в четверг министерство, пограничники будут более тщательно проверять документы и визы у лиц, следующих через территорию Литвы транзитом.

По словам Билотайте, в случае изменения уровня угроз в регионе государственная граница также готова к закрытию.

По данным министерства, с 1 января этого года в Литву не допущены 1,2 тысячи граждан Беларуси и 1,3 тысяч граждан России.

После того как в прошлом году Россия начала вторжение в Украину, Литва, Латвия, Эстония и Польша с сентября прошлого года ужесточили контроль за въездом российских граждан через внешнюю границу ЕС.

С тех пор в Литву допускаются только граждане России, являющиеся дипломатами, диссидентами, сотрудниками транспортных компаний, членами семей граждан ЕС, а также лицами с видом на жительство или долгосрочными национальными визами из стран Шенгенского соглашения. В ходе проверок должностные лица СОГГЛ также должны убедиться, что путешественники из России не представляют угрозы национальной безопасности Литвы, общественному порядку, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям.

В МВД не уточнили точных причин последних ужесточений, но опасения по поводу ситуации с безопасностью в регионе усилились в последние дни, после того как Евгений Пригожин, глава российской частной военной компании «Вагнер», уехал в Беларусь после мятежа.

Должностные лица также обеспокоены тем, что в Беларуси могут быть размещены подразделения ЧВК «Вагнер».