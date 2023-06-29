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Министр внутренних дел: полицейским не станут повышать зарплату

BNS
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

В четверг на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что в ближайшее время не ожидается дополнительного повышения зарплаты сотрудникам внутренней безопасности.

После совместного заседания в среду представители профсоюзов внутренней безопасности заявили, что при решении оборонных проблем политики сосредоточились на военной обороне и забыли о внутренней безопасности. «Есть общее понимание, что необходимо избегать сокращения бюджета органов внутренней безопасности, продолжать повышать заработную плату, а защита населения требует постоянного финансирования», - сказали представители Союза спасателей и Союза полицейских.

Ляэнеметс сказал, что согласен с позицией профсоюзов. «Я полностью с ними согласен. Совершенно верное замечание, мы в Эстонии действительно вложили большие деньги в военную национальную оборону. Сейчас настало время инвестировать в защиту населения», - сказал министр. «Я поддерживаю профсоюзы, и, конечно, если в какой-то момент мы сможем снова поднять зарплаты, мы это сделаем», - пообещал министр.

«На этот раз министр финансов сказал, что никаких дополнительных запросов по бюджету на следующий год принято не будет», - признал Ляэнеметс. Он также отметил, что предыдущее правительство ввело повышение зарплат для полицейских, спасателей и сотрудников Центра тревоги.

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