Министр внутренних дел: полицейским не станут повышать зарплату

После совместного заседания в среду представители профсоюзов внутренней безопасности заявили, что при решении оборонных проблем политики сосредоточились на военной обороне и забыли о внутренней безопасности. «Есть общее понимание, что необходимо избегать сокращения бюджета органов внутренней безопасности, продолжать повышать заработную плату, а защита населения требует постоянного финансирования», - сказали представители Союза спасателей и Союза полицейских.

Ляэнеметс сказал, что согласен с позицией профсоюзов. «Я полностью с ними согласен. Совершенно верное замечание, мы в Эстонии действительно вложили большие деньги в военную национальную оборону. Сейчас настало время инвестировать в защиту населения», - сказал министр. «Я поддерживаю профсоюзы, и, конечно, если в какой-то момент мы сможем снова поднять зарплаты, мы это сделаем», - пообещал министр.