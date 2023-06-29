Где Суровикин? Почему «необъяснимое отсутствие» генерала породило слухи о его аресте

Откуда пошел слух

В то время, пока госканалы вечером в среду показывали, как Владимир Путин приветствует толпу в Дагестане, чего не делал по меньшей мере с начала пандемии коронавируса, многих интересовало другое последствие мятежа Евгения Пригожина. А именно вопрос: где генерал Суровикин?

В среду провоенные блогеры запустили слух о том, что замкомандующего российской группировкой войск в Украине арестован и сидит в московском СИЗО «Лефортово». Якобы за то, что поддержал мятеж Пригожина.

О том, что Суровикина «забрали» в «Лефортово», в своем телеграм-канале написал Z-блогер Владимир Романов (около 100 тысяч подписчиков). Позже он уточнил, что «забрали» генерала якобы еще в воскресенье, то есть когда мятежная ЧВК покинула Ростов и возвращалась в свои лагеря.

Еще раньше в телеграм-канале «Рыбарь» (более 1,2 млн подписчиков) прозвучала фраза: «Суровикина не видно с субботы - о том, где находится «генерал Армагеддон», доподлинно не известно, бытует версия, что он на допросах».

Вечером вслед за телеграм-каналами новость о предполагаемом аресте генерала выпустило издание The Moscow Times, сославшись на «два источника, близких к аппарату Минобороны».