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БЕЗ ПАНИКИ ⟩ Omniva: в некоторых регионах сегодняшние газеты доставят завтра

rus.postimees.ee
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Газеты.
Газеты. Фото: Konstantin Sednev

Omniva сообщила, что из-за технических неполадок в Таллинне, Харьюмаа и частично в Пярну газеты могут дойти до получателей с задержкой.

Руководитель отдела по связям со СМИ Omniva сообщил в пресс-релизе, что из-за технических неполадок в типографии Kroonpress несколько изданий, таких как Postimees, Õhtuleht, Sakala и другие, не попали сегодня в раннюю утреннюю доставку Omniva в Харьюмаа и Таллинне и частично в Пярну.

«Поэтому сегодняшний выпуск от 29 июня дойдет до читателей завтра, 30 июня», - отметил пресс-секретарь.

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