БЕЗ ПАНИКИ ⟩ Omniva: в некоторых регионах сегодняшние газеты доставят завтра

Руководитель отдела по связям со СМИ Omniva сообщил в пресс-релизе, что из-за технических неполадок в типографии Kroonpress несколько изданий, таких как Postimees, Õhtuleht, Sakala и другие, не попали сегодня в раннюю утреннюю доставку Omniva в Харьюмаа и Таллинне и частично в Пярну.