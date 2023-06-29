БЕЗ ПАНИКИ ⟩ Omniva: в некоторых регионах сегодняшние газеты доставят завтра

Omniva сообщила, что из-за технических неполадок в Таллинне, Харьюмаа и частично в Пярну газеты могут дойти до получателей с задержкой.
Руководитель отдела по связям со СМИ Omniva сообщил в пресс-релизе, что из-за технических неполадок в типографии Kroonpress несколько изданий, таких как Postimees, Õhtuleht, Sakala и другие, не попали сегодня в раннюю утреннюю доставку Omniva в Харьюмаа и Таллинне и частично в Пярну.
«Поэтому сегодняшний выпуск от 29 июня дойдет до читателей завтра, 30 июня», - отметил пресс-секретарь.